Ejecución del gasto social subió 4,9% a noviembre, asegura el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la ejecución presupuestaria destinada al sector social ascendió a G. 32,6 billones al cierre de noviembre de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 4,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Presupuesto, el 97% de estos recursos (unos G. 31,6 billones) fue absorbido por cuatro áreas críticas: Educación, Salud, Promoción Social y Seguridad Social.

Los programas con más recursos

Entre los principales destinos del gasto social ejecutado se destacan los programas de protección social y los servicios esenciales.

En el ámbito educativo, el programa “Hambre Cero en las escuelas” concentró G. 654.000 millones, mientras que los servicios educativos integrales absorbieron la mayor parte de los recursos administrados por el Ministerio de Educación.

En salud, el gasto se canalizó principalmente hacia hospitales especializados y servicios de atención integral, con una ejecución acumulada de G. 7,3 billones.

En tanto que la pensión universal para adultos mayores demandó G. 2,6 billones, consolidándose como uno de los programas sociales de mayor impacto presupuestario.

A estos se suman las transferencias monetarias del programa Tekoporã Mbarete, que totalizaron G. 501.000 millones. La administración del grueso de estos recursos recayó en los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social y en el propio MEF.

Prioridad fiscal por debajo del promedio

Un dato que resalta el informe oficial es que la prioridad fiscal del gasto social se situó en un 54% al mes de noviembre, que implica que, de cada G. 100 utilizados por la Administración Central, G. 54 fueron a parar a servicios sociales.

Sin embargo, al contrastar este número con el histórico, se observa que la actual está un punto porcentual por debajo del promedio de la última década, que se situó en el 55% con relación a los demás servicios del Estado.