Este martes llega la feria “Ary Paha” a la Costanera de Asunción

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) indican que el objetivo es fortalecer la comercialización directa y justa de los productos de la agricultura familiar. La Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo” se instalará en la Costanera de Asunción el lunes 22 en horas de la noche y se extiende hasta el martes 23, desde tempranas horas de la mañana, hasta agotar existencias.

La feria reunirá a productores asistidos por la Dirección de Comercialización y la Dirección de Extensión Agraria, provenientes de 14 departamentos del país, entre ellos Misiones, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central.

En esta edición, 940 familias productoras, organizadas en 31 asociaciones, ofrecerán una amplia variedad de alimentos frescos y de calidad a precios justos, aseguran.

Los consumidores podrán adquirir productos directamente de la finca familiar, como queso Paraguay, carnes de cerdo, lechón, cabra y oveja, gallina casera, huevos, hortalizas, granos, frutas de estación, miel de abeja, harinas, almidón, mandioca, batata, además de artesanías indígenas, flores y plantas, entre otros rubros.

Las Ferias de la Agricultura Familiar forman parte de una política pública sostenida del Gobierno del Paraguay, impulsada por el MAG, que se desarrolla entre tres y cinco veces por semana en distintos puntos del país, indican.

Lea más: Feria de la Agricultura Familiar: lanzan “Mercado Digital” y anuncian el calendario de fin de año

La coordinadora de ferias del MAG, Carolin Leguizamón, destacó que esta actividad no solo es valorada por la calidad de los productos, sino, por los precios accesibles y justos, gracias a que no existen intermediarios.

Se puede comprar desde una aplicación

También instan a realizar las compras desde nueva app “Mercado Digital de la Agricultura Familiar (MDAF)”, que permite a los consumidores comprar directo a productores de la agricultura familiar, con miras a reducir intermediarios y mejorar los ingresos del sector rural.

La plataforma es gratuita y de alcance nacional, aseguran.

El “Mercado Digital de la Agricultura Familiar” cuenta con el calendario actualizado de las actividades, las ferias y exposiciones que se realizarán, recetarios y un catálogo de productos de cada zona.