Shoppings ajustan horarios para facilitar las compras navideñas

Desde el viernes pasado se observa una gran afluencia de personas en los shoppings de Asunción y del departamento Central, quienes aprovecharon el fin de semana para adelantar sus compras navideñas. Para quienes aún no pudieron hacerlo, los establecimientos extendieron sus horarios para brindar una mejor atención.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales (CCCPy), Andrés Kemper, mencionó que en casi todas las tiendas este martes la atención será de 09:00 a 00:00 horas. Para la víspera de Navidad, cada establecimiento manejará un horario diferenciado, aunque la mayoría cerrará sus puertas a las 19:00 horas.

Desde la Cámara esperan un incremento en las ventas, especialmente el miércoles, día en que algunas personas no trabajarán y aprovecharán para visitar los comercios.

Al respecto, Kemper señaló que se observa un consumidor “híbrido y racional”, ya que el paraguayo hoy investiga online, pero valora profundamente la experiencia de compra física.

“El 47% considera fundamental ver y tocar el producto antes de comprar. Además, el shopping ya no es solo un lugar de compra, sino un refugio de seguridad y confort frente al caos urbano. Esta Navidad, esto se traduce en visitas más largas, donde el consumo se combina con el entretenimiento”, indicó.

Impulso comercial

Sobre el impulso comercial, precisó que, además de los horarios extendidos y las promociones, especialmente con tarjetas de crédito y entidades bancarias, otros factores que favorecen las ventas son el turismo de compras, la menor depreciación del guaraní frente al peso y al real, y la llegada de marcas internacionales con ofertas competitivas.

Destacó que los rubros que podría tener mejor desempeño durante las fiestas son Electrónica y Hogar gracias a las alianzas bancarias que permiten hasta 12 cuotas sin interés. Mientras tanto, Indumentaria y Juguetería suelen concentrar el mayor volumen de transacciones de última hora. Asimismo, los calzados deportivos lideraron el crecimiento este año, junto con los productos tecnológicos.

Proyección para 2026

Finalmente, el titular del gremio proyectó el 2026 y afirmó que “el sector está robusto y es hoy el principal motor del empleo formal urbano”.

Sin embargo, precisó que enfrenta retos operativos que exigen una evolución constante: la profesionalización del talento humano para transformar la venta en una experiencia de hospitalidad, la eficiencia energética para mitigar los costos de climatización, y la readecuación logística de las infraestructuras.