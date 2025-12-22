Shoppings, supermercados y multitiendas ajustan horarios por las fiestas

En el marco de las celebraciones de fin de año, varios comercios operarán con horarios especiales, para que los consumidores puedan organizar sus compras con mayor comodidad.

Tal es así que las tiendas del Shopping Mariscal abrirán, desde este fin de semana y hasta el 30 de diciembre, en el horario de 9:00 a 22:00, mientras que los locales gastronómicos atenderán de 11:00 a 00:00. Para el martes 31, el horario de atención al cliente será de 9:00 a 18:00 para los locales comerciales y de 11:00 a 18:00 para los gastronómicos.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero los locales permanecerán cerrados, excepto el patio de comidas, la Plaza Mariscal y el Mercado Mariscal, atenderán de 11:00 a 00:00.

Los locales comerciales del Pinedo Shopping abrirán este lunes 22 y martes 23 de 9:00 a 23:00, y el 24 de 9:00 a 19:00. El patio de comidas, en esos días, estará disponible de 10:30 a 00:00.

Atención solo en patio de comidas

El Paseo La Galería manejará los siguientes horarios para este lunes y martes: los locales comerciales atenderán de 9:00 a 00:00, y el patio de comidas de 11:00 a 00:00.

Entre tanto, los días 24 y 31, las tiendas funcionarán de 9:00 a 18:00, los locales gastronómicos de 11:00 a 16:00, y las cafeterías de 10:00 a 16:00. El jueves 25 de diciembre y el 1 de enero, las tiendas permanecerán cerradas; no obstante, el patio de comidas estará habilitado de 11:00 a 22:00.

En el Shopping San Lorenzo, el horario diferenciado está previsto para el 22 de diciembre, de 9:00 a 23:00, al igual que el 30. El 23, la atención será de 9:00 a 00:00, mientras que los días 24 y 31 será de 9:00 a 19:00. El 25 de diciembre y el 1 de enero, la apertura de las tiendas será opcional.

Por su parte, el Shopping Mariano mantendrá los siguientes horarios: este lunes y martes, de 9:00 a 23:00; el miércoles 24, de 9:00 a 19:00. El patio de comidas atenderá los días 22 y 23 de 11:00 a 00:00, y el 24 de 11:00 a 19:00. El 25, las tiendas permanecerán cerradas, aunque los locales de comidas estarán disponibles.

En el caso del Shopping Multiplaza, solo se presentará un horario diferenciado los días 24 y 31: las tiendas atenderán de 9:00 a 19:00, y el patio de comidas y el sector de entretenimiento de 11:00 a 16:00. El 25, las tiendas permanecerán cerradas y solo funcionará el patio de comidas de 11:00 a 16:00, mientras que el área de entretenimiento atenderá de 15:00 a 22:00.

18% de crecimiento en visitas

El presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Andrés Kemper, señaló que 2025 fue un año de expansión consolidada para el sector. Entre enero y octubre, los centros comerciales registraron un incremento del 18% en el tráfico de visitas, mientras que las ventas crecieron en torno al 12% en comparación con el año anterior.

En ese contexto, indicó que el sector continúa innovando, invirtiendo y acompañando el dinamismo del consumo, por lo que, de cara al cierre de diciembre, las expectativas son muy altas para mantener el mismo nivel de crecimiento.

Multitiendas

En cuanto a las multitiendas, se presentan horarios diferenciados según sucursal. En el caso de Nueva Americana, en los locales ubicados en shoppings la atención se extiende aproximadamente hasta las 00:00, casi todos los días, a excepción del 24 y 31, cuando será hasta las 18:00 en el Mariscal y Shopping Mariano, y hasta las 20:00 en Del Sol. En la casa central, ubicada en el centro, la atención será hasta las 19:00. El 25 de diciembre y el 1 de enero, permanecerán cerradas.

Por su parte, Unicentro también presentará horarios diferenciados en todos sus locales. Este lunes, la atención al público se extenderá hasta las 00:00 en los centros comerciales, y el 24 será de 9:00 a 18:00. En las tiendas del centro y de otras ciudades, la atención será hasta las 18:00.

En lo que respecta a Casa Paraná, la atención será este lunes y martes hasta las 22:00, y el miércoles hasta las 19:00.

Supermercados y retail

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, informó que las empresas asociadas al gremio contarán con horarios extendidos, con atención el lunes y martes hasta las 22:00, mientras que el 24 será hasta las 19:00. En tanto, el 25, algunos supermercados permanecerán cerrados, otros abrirán desde las 12:00, y algunos estarán habilitados las 24 horas.

Abasto Norte y Este

Desde Abasto Norte y Este indicaron que se registra un importante movimiento comercial y que las ventas aumentaron desde la quincena de diciembre. Esperan que, desde este lunes y hasta el 24, la comercialización de productos frutihortícolas sea mayor.

En lo que respecta al Abasto Norte (Limpio), su gerente general, Blanca Aveiro, comentó que entre sábado y domingo unas 30.000 personas ingresaron al populoso mercado.

Señaló que el martes los portones abrirán a las 5:00 y la atención se extenderá hasta las 20:00. Para el 24 la atención solo será hasta las 15:00. El supermercado que funciona en el predio estará a disposición de los compradores hasta las 23:00.

Adelantar compras

“Extendemos el horario para aquellas personas que salen del trabajo y deseen adelantar sus compras. No todo estará abierto, ya que algunos locatarios atenderán solo durante ocho horas, pero sí contamos con opciones”, añadió Aveiro.

Con el feriado del 26, el sitio estará habilitado de 5:00 a 13:00, y el 31 de 5:00 a 15:00. El 25 de diciembre y el 1 de enero, permanecerá cerrado.

En cuanto al Abasto Este (Minga Guazú), en los bloques B1 y B2 el miércoles atenderán de 7:00 a 16:00, al igual que el 31 del corriente mes. El 26, la atención será de 7:00 a 16:00.