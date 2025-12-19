Suben las ventas de comercios y supermercados por cercanía de las fiestas de fin de año

Mediante un sondeo realizado en establecimientos comerciales y de consumo pudo confirmare que desde la primera quincena de este mes ya se percibe una mayor dinámica de compras en los últimos días.

El presidente de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, informó que las multitiendas ya registran buen movimiento en sus ventas y espera que este ritmo se mantenga, inclusive hasta el 6 de enero, en día que evocamos a los Reyes Magos.

Caje detalló que los compradores están buscando facilidades, tales como ofertas, liquidaciones, alianzas con bancos y cooperativas, y diferentes actores dinámicos del comercio que ofrezcan promociones interesantes.

Facilidades y ofertas por fin de año

“Cuando tuvimos, muchos de los asociados, con sus famosos Black Friday, siguiendo una dinámica de precios y de descuentos muy agresivos, hubo muy buena respuesta en las ventas, especialmente nuestros asociados que están aquí en el centro histórico de Asunción”, agregó.

En cuanto a las expectativas, indicó que en el 2025 esperan alcanzar de nuevo los niveles de venta previos a la pandemia, y que el 100% de sus asociados logre ese desempeño. Advirtió empero que que esperan que no se decreten “nuevos feriados” o “nuevas situaciones”, que afectan la dinámica de la venta en estos días.

“Anhelamos y estamos muy esperanzados en tener niveles de venta muy interesantes en lo que resta de esta recta del mes de diciembre y tener nuestro punto cúspide entre el 5 y el 6 de enero”, manifestó.

Mayor movimiento comercial

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, destacó los preparativos para la semana próxima y el aumento del movimiento comercial de cara a las fiestas.

Añadió que los supermercados ya cuentan con canastas y decoraciones navideñas, además de ofertas, publicitadas con descuentos que oscilan entre el 30% al 50%.

“Desde esta semana ya se nota un cambio en las góndolas; el movimiento es mucho más dinámico y con mayor afluencia de clientes”, indicó.

Más ventas entre el 23 y 24 de diciembre

El presidente de Capasu resaltó que los días de mayor movimiento en los supermercados serán el 23 y 24, considerando que muchos clientes comenzaron a recibir sus aguinaldos y a realizar sus compras navideñas.

Sobre las ofertas, explicó que priorizan la venta de productos de alta rotación y consumo diario, conocidos por los clientes, lo que contribuye a dinamizar el último tramo del año.

“Estas promociones vienen a impulsar aún más el movimiento comercial y facilitan que las familias paraguayas puedan acceder a productos atractivos”, detalló sobre Ofertas Porã, una iniciativa de los supermercados socias a la Capasu que se extiende hasta el 31 de diciembre.

Además, aseguró que los supermercados están preparados para atender a todos los clientes, brindando un servicio de calidad y productos adecuados para la temporada.

Aumentaron las ventas

Blanca Aveiro, gerente general de Abasto Norte, comentó que las ventas ya comenzaron a incrementarse, gracias al pago del aguinaldo, hecho que está impulsando las compras de cara a las fiestas de fin de año.

Indicó que este flujo de clientes seguirá en aumento desde el fin de semana y con mayor fuerza en los próximos días.

Según Aveiro, “ingresan cada día más clientes” y que el predio ofrece precios “altamente competitivos”, debido a que varias industrias están instaladas en el lugar y comercializan sus productos de manera directa, lo que permite reducir costos.

Frutas y verduras a “buen precio”

En el caso de frutas y verduras, resaltó que productores de zonas como San Pedro, Cordillera y Caaguazú llegan directamente hasta el abasto para vender sus productos, evitando la intermediación.

“Eso hace que el cliente tenga mejores opciones y precios más accesibles, en una época en la que generalmente todo sube”, subrayó.

Para este fin de semana, Aveiro proyecta que el movimiento será mayor, dado que algunas personas adelantan sus compras en algunos segmentos comerciales.

En el caso del Abasto Norte ofrecen la diversificación de productos, que este año incorporó más rubros, como electrodomésticos, ferretería, casas de electricidad, indumentaria y servicios financieros, que permitió ofrecer más alternativas al público y aumentar la afluencia de clientes.