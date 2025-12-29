Promulgan ley que crea la figura del profesional independiente de belleza

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea la figura del profesional independiente de la belleza. Esta normativa busca brindar seguridad jurídica, formalización y crecimiento a una industria que genera alrededor de 200.000 empleos en el país.

La confirmación fue celebrada por la Federación de Empresarios de la Belleza (FEB), cuyo sector impulsó el proyecto durante el proceso legislativo. Su presidenta, Rommy de Ahlers, agradeció al Gobierno, al Congreso y a los actores que acompañaron la iniciativa.

Lea más: Diputados aprueba con modificaciones proyecto “peluqueado” sobre salones de belleza

“Fue un camino difícil, pero hoy el gremio cuenta con una ley que reconoce su realidad”, señaló.

El asesor técnico de la FEB, Amílcar Ferreira, explicó que la ley introduce una nueva modalidad de contratación para los salones de belleza, que se suma a la del empleado fijo con salario e IPS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ahora existe la figura del profesional independiente, que podrá trabajar bajo un esquema de comisiones, con reglas claras y respaldo legal”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según detalló, la normativa responde a particularidades del sector que hasta ahora no estaban contempladas en la legislación, lo que generaba incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores.

Los trabajadores de belleza deberán certificarse

La ley también establece la jerarquización de la profesión. A partir de su vigencia, los trabajadores del rubro deberán certificarse en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias, accediendo a un título profesional que les permitirá ejercer bajo esta nueva figura legal.

Lea más: Intervienen más de 50 clínicas y centros de estética en mega Operativo Ñemboty

Además, los profesionales independientes deberán inscribirse en un registro habilitado por el Ministerio de Industria y Comercio, lo que les permitirá trabajar en uno o varios establecimientos, e incluso de manera simultánea.

Desde la FEB sostienen que la norma impulsará la formalización del sector, ya que los profesionales deberán emitir facturas, estar al día con el IVA y contar con contratos claros. “Esto va a permitir mayor transparencia, inversiones y crecimiento sostenido de la industria”, afirmó Ferreira.

El sector destacó además que Paraguay se suma así a países de la región como Brasil y Argentina, que ya cuentan con marcos legales similares. Esta legislación coloca al país a la vanguardia en materia de regulación del rubro de la belleza.

Desde la Federación anunciaron que acompañarán la implementación de la ley con capacitaciones y orientación legal a nivel nacional.