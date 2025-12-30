Feria Ary Paha en la Costanera: hoy siguen las ofertas del campo en Asunción

La “Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo”, directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios, inició ayer por la tarde y se extiende hasta agotar stock hoy, en la Costanera de Asunción.

Hay productores de distintos puntos del país y, según la Dirección de Comercialización y por la Dirección de Extensión Agraria, serán beneficiadas 940 familias, de 24 organizaciones.

Lea más: “Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo” se instala hoy en la Costanera de Asunción

Hay ofertas de quesos, carnes, harinas de maíz, choclo, huevos caseros, frutas y verduras.

Alimentos novedosos y postres típicos

También en esta ocasión hay ofertas de productos gastronómicos muy novedosos, como quesos condimentados, variados encurtidos y postres típicos como kivevé, mazamorra y dulces de mamón, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así también, hay otras alternativas perfectas para la media mañana, como chicharõ hu’iti, empanadas, chorizo caseros y mucho más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los precios son muy reducidos, debido a que no existen intermediarios y son los productores los que se encuentran directamente ofertando sus productos en esta feria.