29 de diciembre de 2025 - 11:14

“Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo” se instala hoy en la Costanera de Asunción

Inicia hoy la última feria del año: “Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo”.

Este lunes y martes la “Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo” se desarrollará en la Costanera de Asunción, hasta agotar stock. En esta nota te contamos los precios de los principales productos.

Por ABC Color

La “Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo”, directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios, inicia a las 16:00 de este lunes y se extiende hasta mañana, martes, en la Costanera de Asunción.

De la misma participarán productores asistidos por la Dirección de Comercialización y por la Dirección de Extensión Agraria.

Los productos llegarán desde:

  • San Pedro.
  • Cordillera.
  • Caaguazú.
  • Paraguarí.
  • Itapúa.
  • Central.
  • Misiones.

Serán beneficiadas 940 familias, de 24 organizaciones, según indica el informe del Ministerio de Agricultura.

Precios de algunos productos:

  • Tomate: G. 5.000 el kilo.
  • Queso Paraguay: G. 32.000 el kilo.
  • Carne de cerdo: G. 30.000 el kilo.
  • Harina de maíz: G. 12.000 el kilo.
  • Choclo: G. 10.000 el kilo.
  • Huevo casero: G. 15.000 la docena.
  • Cebolla: G. 5.000 el kilo.
  • Papa: G. 5.000 el kilo.