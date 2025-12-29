“Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo” se instala hoy en la Costanera de Asunción

La “Feria Ary Paha, fiesta con sabor a campo”, directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios, inicia a las 16:00 de este lunes y se extiende hasta mañana, martes, en la Costanera de Asunción.
De la misma participarán productores asistidos por la Dirección de Comercialización y por la Dirección de Extensión Agraria.
Los productos llegarán desde:
- San Pedro.
- Cordillera.
- Caaguazú.
- Paraguarí.
- Itapúa.
- Central.
- Misiones.
Serán beneficiadas 940 familias, de 24 organizaciones, según indica el informe del Ministerio de Agricultura.
Precios de algunos productos:
- Tomate: G. 5.000 el kilo.
- Queso Paraguay: G. 32.000 el kilo.
- Carne de cerdo: G. 30.000 el kilo.
- Harina de maíz: G. 12.000 el kilo.
- Choclo: G. 10.000 el kilo.
- Huevo casero: G. 15.000 la docena.
- Cebolla: G. 5.000 el kilo.
- Papa: G. 5.000 el kilo.