Comercio electrónico crece 23% y conquista a ocho de cada 10 consumidores

El presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), Andrés Veirano, mencionó que, desde el gremio consolidaron varios hitos relevantes. Entre los principales destacó el crecimiento sostenido de las más de 190 empresas asociadas, la profesionalización del ecosistema y el fortalecimiento de la cooperación de la Capace con el Estado.

Señaló que también fue un año clave en términos de capacitación, con más programas de formación para pymes y emprendedores, y una mayor articulación con actores del sistema financiero, logístico y tecnológico para seguir reduciendo fricciones al comercio digital.

“Como Cámara, seguimos en un excelente proceso de formación procesional de nuestro equipo, y también fortaleciendo las relaciones interinstitucionales e internacionales, lo que hace posible que hoy seamos la fuente principal y referentes de todo lo relacionado a la economía digital”, precisó.

Crecimiento con tendencia a expansión sostenida

De acuerdo con el balance del sector, el comercio electrónico en Paraguay creció en torno al 23% durante 2025 en comparación al año anterior, manteniendo una tendencia de expansión sostenida, según Veirano proyectan un 2026 de similar o mayor nivel de crecimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El e-Comerce en Paraguay: La millonaria cifra que se proyecta en el sector

“Esto se da por un montón de factores que se dan, como por ejemplo la profesionalización de las tiendas online paraguayas, mejoras en la ofertas, múltiples medios de pago disponibles, logística para entrega a todo el país, gran experiencia postventa”, contó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente compartió que más allá del volumen de ventas, los indicadores más relevantes en 2025 fueron que ocho de cada 10 personas aseguran haber hecho al menos una compra online en el año. Además se constató un aumento de la confianza, lo que genera un crecimiento en la recompra y la frecuencia de adquisiciones de productos vía online

Añadió que también se reflejó un mayor ticket promedio, especialmente en categorías no tradicionales y se elevó el uso de medios de pago digitales.

Comercio minorista

En cuanto al porcentaje de las ventas totales del comercio minorista en Paraguay corresponde actualmente al comercio electrónico, estimó que representa aproximadamente entre el 7% y 10%.

“Es una cifra aún es baja frente a mercados más maduros, pero con un potencial enorme, especialmente considerando la penetración de smartphones y el crecimiento de pagos digitales”, precisó.

En lo que refiere a los rubros con crecimiento sobresaliente dentro del comercio electrónico, citó que el año pasado se destacó particularmente la electrónica y tecnología, moda y calzado. Además de supermercados y consumo masivo etc.

Destaque de marcas locales

El presidente, precisó que observa un crecimiento interesante en emprendimientos locales y marcas paraguayas, que están usando el canal online para escalar sin grandes estructuras físicas.

Lea más: Digitalización y e-Commerce para transformar negocios

Expectativas

En lo que refiere a las expectativas que tiene la Cámara para el próximo año en términos de crecimiento del comercio electrónico, manifestó que para el próximo año esperan un crecimiento similar o levemente superior al 23%, pero sobre todo una mayor consolidación del ecosistema.

“El foco ya no está solo en vender más, sino en vender mejor, con mejores experiencias, mayor eficiencia operativa y empresas más sostenibles en el tiempo”, precisó.