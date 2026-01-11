Intereses financieros de Caja Fiscal superan G. 216.000 millones al año

De acuerdo con los datos oficiales, entre 2014 y al cierre del año pasado, el total acumulado de intereses ascendió a G. 1,513 billones, lo que confirma la importancia de la gestión financiera del portafolio como complemento de los ingresos corrientes del sistema.

El histórico de intereses percibidos, medidos en millones de guaraníes, permite observar una evolución claramente ascendente desde niveles relativamente modestos al inicio de la serie. En 2014, los ingresos por intereses alcanzaban G. 15.000 millones, cifra que pasó a G. 34.500 millones en 2015 y a G. 53.151 millones en 2016. A partir de allí, el crecimiento se volvió más marcado: G. 59.800 millones en 2017, G. 71.258 millones en 2018 y G. 89.739 millones en 2019. Esta dinámica evidenció una etapa inicial de expansión gradual, acompañada de una mayor colocación de recursos en instrumentos financieros.

El salto más significativo se registró a partir de 2020. Ese año, los intereses percibidos alcanzaron G. 161.771 millones, casi el doble de lo observado en 2019. En 2021 se ubicaron en G. 188.700 millones, mientras que en 2022 totalizaron G. 187.414 millones, lo que marcó una leve corrección sin alterar la tendencia de fondo. Posteriormente, en 2023 los intereses ascendieron a G. 217.442 millones, en 2024 a G. 218.213 millones y en 2025 se situaron en G. 216.017 millones. Este último valor corresponde al monto percibido durante el ejercicio fiscal 2025, conforme con la información presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En cuanto a los datos sobre el origen de los intereses del ejercicio 2025 por instrumento y entidad financiera muestra que el capital total invertido ascendió a G. 3,45 billones, principalmente en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y Depósitos a la Vista. El mayor componente corresponde al Depósito a la Vista en el Banco Nacional de Fomento (BNF), con un capital de G. 1,1 billones, seguido por el CDA del BNF con G. 900.000 millones, el CDA Continental con G. 550.000 millones y el CDA Basa con G. 500.000 millones. A estos se suman montos menores en CDA Atlas (G. 50.000 millones), CDA Ueno Bank (G. 250.000 millones) y CDA Bancop (G. 100.000 millones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el punto de vista de los intereses generados en 2025, el CDA del BNF lidera con G. 70.373 millones, lo que lo convierte en el principal aportante al resultado financiero del ejercicio. En segundo lugar, se ubica el CDA Continental con G. 51.785 millones, seguido por el CDA Basa con G. 34.428 millones y el Depósito a la Vista en el BNF con G. 30.925 millones. Más atrás aparecen el CDA Atlas con G. 15.904 millones, el CDA Ueno Bank con G. 7.613 millones y el CDA Bancop con G. 4.989 millones. La suma de todos estos rendimientos explica el total de G. 216.017 millones percibidos en el ejercicio anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, en un contexto en el que la Caja Fiscal enfrenta desafíos estructurales asociados al financiamiento de jubilaciones y pensiones, la administración eficiente de sus activos financieros se vuelve un componente central de la política fiscal de largo plazo.