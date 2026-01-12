Itaipú suministró a la ANDE 26,4% más en 2025

Itaipú informó que, durante el ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2025, proveyó un total de 25.768 gigavatios hora (GWh) de energía eléctrica al sistema paraguayo. Esta cifra no solo supera ampliamente lo registrado en 2024, sino que constituye un nuevo récord de suministro acumulado para la ANDE en toda la historia de la represa, resalta la entidad.

El informe, elaborado por la Dirección Técnica de la Margen Derecha, menciona que el dinamismo se mantuvo incluso hasta el último mes del año. En diciembre, la generación total de la central alcanzó los 7.561 GWh. De ese volumen, el sistema de 50 Hz (frecuencia utilizada por Paraguay) generó 4.029 GWh, de los cuales 2.610 GWh fueron entregados directamente a la empresa estatal, marcando así el mayor suministro mensual histórico para la institución.

En cuanto a la producción global de la planta (sumando lo entregado a Paraguay y Brasil), el 2025 cerró con una generación total de 72.879 GWh, lo que representa un incremento del 8,6% respecto a la producción del año 2024.

Para dimensionar el volumen de energía producido el año pasado, los técnicos de la binacional señalaron que la cifra total generada equivaldría a lo necesario para abastecer la demanda eléctrica de todo el Paraguay por un periodo aproximado de dos años y nueve meses.

Uno de los pilares de estos resultados fue el alto índice de disponibilidad de las unidades generadoras. Al cierre de diciembre, la disponibilidad acumulada fue del 96,29%, superando significativamente la meta empresarial establecida en un 94%.