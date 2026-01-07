En 2025, Itaipú produjo 72,88 millones de MWh: 8,6% más

“El resultado obtenido el año pasado fue impulsado por la mayor afluencia a la central, así como la creciente demanda de los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil, respectivamente”, indica el reporte dado a conocer.

Resaltan que, para tener una idea de la cantidad de energía generada por Itaipú en 2025, se estima que la misma sería suficiente para abastecer de energía eléctrica a todo el mundo durante aproximadamente un día.

Además, destacan que los números de producción de la central hidroeléctrica compartida con el Brasil “son sorprendentes y estos resultados son posibles gracias al trabajo profesional y a la calidad del equipo técnico, al riguroso mantenimiento de las unidades generadoras, a la gestión hidroenergética y criterios de operación, y a los elevados índices de productividad que se mantienen constantes”.

Brasil, 64%; Paraguay, 7%

En el lado brasileño, también mencionan que del total producido en 2025, el 36% se destinó a Paraguay, lo que representa aproximadamente el 87% del consumo nacional. El 64% restante fue consumido por Brasil, lo que representa aproximadamente el 7% de toda la energía utilizada por el país.

También en 2025, el 5 de septiembre, Itaipú superó la marca histórica de 3.100 millones de MWh producidos desde el inicio de sus operaciones en 1984, energía para abastecer al planeta durante 44 días.

Por otra parte, informan que la tasa de disponibilidad de las unidades generadoras de la planta en 2025 fue del 96,29% del tiempo, superando el objetivo de la compañía del 94%.