UIP ve en el acuerdo Mercosur-UE una oportunidad clave para industrializar Paraguay

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, sostuvo que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad para el desarrollo económico del Paraguay, especialmente en materia de industrialización y generación de empleo.

La mayoría de los países de la Unión Europea aprobaron el tratado comercial con el bloque sudamericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que abre camino para la firma oficial del acuerdo, prevista para el 17 de enero en Asunción.

Duarte señaló que el crecimiento sostenible del país debe apoyarse en procesos fuertes de industrialización, que comenzaron a consolidarse en Paraguay desde 2011.

“La dependencia agrícola nos permitió despegar, pero una política basada solo en la exportación de materia prima termina trasladando riqueza y empleo a otros países”, afirmó.

En ese sentido, destacó que agregar valor a la producción nacional es clave para crear puestos de trabajo de calidad y fortalecer la economía. “La generación de valor agregado es lo que realmente impulsa el desarrollo”, subrayó.

Un acuerdo que abre puertas

Para el titular de la UIP, el tratado con la Unión Europea no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a mercados exigentes que valoran la calidad y la innovación.

Resaltó que Europa sigue siendo una referencia mundial en tecnología aplicada a la producción, especialmente en el sector de alimentos, y que esta alianza puede facilitar la transferencia de conocimientos y equipamientos.

“En un contexto global de incertidumbre, lograr avanzar en un acuerdo que se negocia desde hace más de 25 años es un hecho relevante”, indicó Duarte, al valorar el trabajo coordinado entre instituciones como Cancillería, Obras Públicas y los equipos técnicos del Estado.

Competir dentro y fuera del Mercosur

Duarte también advirtió que el verdadero desafío estará en saber aprovechar la ventana de oportunidades que abre el tratado. Señaló que Paraguay deberá mejorar su productividad para competir no solo en el mercado europeo, sino también dentro del propio Mercosur, donde enfrenta desventajas logísticas por su condición de país mediterráneo.

“El acuerdo nos obliga a mirar hacia adentro y a fortalecer nuestra capacidad competitiva. Hay sectores donde podemos crecer y otros que necesitan elevar su nivel de eficiencia”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la UIP sostuvo que el pacto con la Unión Europea puede convertirse en un factor de cambio si se acompaña de políticas públicas y esfuerzos del sector privado.