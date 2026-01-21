Atención: este es el calendario de pagos de salarios y beneficios sociales

Los desembolsos iniciarán este 23 de enero con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por el Ministerio de Economía.
El cronograma de pagos continuará de la siguiente manera:
- Lunes 26/01: Jubilados de la Caja Fiscal.
- Martes 27/01: Funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Miércoles 28/01: Fuerzas públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.
- Jueves 29/01: Ministerio de Educación y universidades.
- Viernes 30/01: Servicios personales pendientes.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron además que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).