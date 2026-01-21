Economía
21 de enero de 2026 - 13:47

Atención: este es el calendario de pagos de salarios y beneficios sociales

Una persona extrae un billete de cien mil guaraníes de un cajero automático.
Los salarios serán desembolsados desde este viernes en la función pública. Andrzej Rostek

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer que este viernes iniciará el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de enero de 2026.

Por ABC Color

Los desembolsos iniciarán este 23 de enero con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por el Ministerio de Economía.

El cronograma de pagos continuará de la siguiente manera:

  • Lunes 26/01: Jubilados de la Caja Fiscal.
  • Martes 27/01: Funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
  • Miércoles 28/01: Fuerzas públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.
  • Jueves 29/01: Ministerio de Educación y universidades.
  • Viernes 30/01: Servicios personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron además que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).