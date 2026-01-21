Estrepitosa caída de la tasa local de utilización de la energía de Yacyretá

Entre enero y diciembre del 2025, el complejo paraguayo/argentino Yacyretá produjo 16.103 GWh (1 GWh = 1000 MWh), según las fuentes argentinas mencionadas. En el 2024, la producción de Yacyretá no fue muy diferente, porque el nivel que alcanzaron sus operadores de turno superó el total de referencia en un 0,4%.

Sin embargo, los rasgos más inquietantes de este cotejo, al menos para el ciudadano paraguayo, se relacionan con nuestra de uso de esa fuente, cuyo 50%, de acuerdo con el Tratado de Yacyretá (Art. XIII) forma parte del patrimonio soberano de nuestro país.

En el período de referencia, según los registros consultados, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el 2024 retiró 5.107 G Wh de la central binacional; sin embargo, en el año que pasó (2025) se precipitó a tan solo 3.081 GWh.

En contrapartida, la tasa de aprovechamiento argentino se incrementó en un 18,8%, de 10.965 GWh saltó a 13.022 GWh.

Del 31,8% se contrajo al 19,2%

Apuntemos también que en 2024, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que administra la ANDE, pudo - o quiso- aprovechar el 31,8% de la energía disponible en Yacyretá, pero que el año pasado ese prometedor apetito se redujo a tan solo 19,2%.

¿Qué pasó? es la reiterativa pregunta que se escucha entre los técnicos que, afortunadamente, se arman de la paciencia - o del patriotismo- necesario para seguir vigilando el comportamiento de los indicadores de la hidroeléctrica.

En el lapso junio de 2024 y marzo de 2025, la ANDE, poseída de una extraña “convicción”, calificada como “patriotismo” hasta por las cabezas visibles del actual gobierno, llegó a retirar de Yacyretá casi el 50% de su producción.

No obstante, bastó que pasasen algunos meses para que la “racha de soberanía” entre la ANDE/Yacyretá dejase de soplar e inquietar a nuestros socios argentinos.

Eran simples medidas de presión

Además, permitió confirmar que el vuelco de la ANDE hacía Yacyretá se trataba de una simple medida de presión sobre las autoridades argentinas para que paguen al gobierno paraguayo no solo la demorada compensación por energía cedida, sino también a la entidad binacional por sus facturas para que, en la margen paraguaya, pudieran pagar, a su vez, sus cuentas y continuar, al menos, con las obras indispensables para su operaciones.

El acuerdo Peña/Milei, que rige desde el 11 de junio de 2025, que impone un techo a la ANDE, confirma la hipótesis expuesta .

Los datos del 2025 confirman que Yacyretá volvió a su realidad histórica, la de la subutilización de la energía de Yacyretá, advierten fuentes independientes.