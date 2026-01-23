Paraguay avanza con el acuerdo Mercosur-UE y convoca al sector privado

El canciller Rubén Ramírez Lezcano, en una conferencia realizada este viernes, informó que el Parlamento Europeo decidió remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, para que se expida sobre la compatibilidad jurídica de los términos de esta asociación con las normas y la legislación europea.

Explicó que esta decisión no implica la paralización del tratamiento del comercio entre ambos bloques en el Parlamento Europeo, tampoco de los análisis que se realizarán sobre el instrumento, aunque sí será necesario aguardar el dictamen de la Corte para que el órgano legislativo pueda aprobarlo o rechazarlo.

“Estuve en contacto con el comisario europeo, Maroš Šefčovič, quien me comunicó que esta decisión de ninguna manera obstaculiza la aplicación preliminar del acuerdo, en la medida en que los países del Mercosur vayan aprobándolo en sus respectivos poderes legislativos”, señaló.

Reunión con gremios

Tras esta situación, el canciller informó que, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), convocarán a los principales líderes gremiales del sector privado, con el fin de socializar los términos y alcances del acuerdo.

En ese sentido, el titular del MIC, Javier Giménez, mencionó que están convocando a más de 100 actores clave de todos los segmentos de la economía -la industria, turismo, servicios y producción- a una reunión que se llevará a cabo el jueves de la próxima semana en Mburuvicha Róga.

Durante ese encuentro, explicó que el Gobierno socializará con el sector privado los objetivos y la estrategia de implementación del acuerdo, mientras el Parlamento Europeo aguarda el dictamen del Tribunal de Justicia.

Conseguir el visto bueno del acuerdo en el Congreso

“Nuestra idea es movernos rápidamente para que, una vez que el sector privado apoye, porque debe ser una causa nacional, ratifiquemos el acuerdo en el Congreso. De esa manera seremos los primeros en hacer uso de los beneficios de este acuerdo comercial con el principal bloque económico del mundo”, afirmó.

En ese marco, Giménez precisó que el Estado busca actuar con la agilidad que caracteriza su gestión, para llevar a la práctica lo que la ciudadanía espera que es exportar más productos a la Unión Europea.

Añadió que esto permitirá obtener mejores precios por los productos nacionales, así como importar bienes de capital que contribuyan a crear más industrias en Paraguay, lo que “redundará en mayores inversiones, generación de empleo y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el país”.

En busca de financiamiento

Por otro lado, Giménez se refirió a la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, en el conversatorio sobre energía limpia en economías emergentes, realizado en el marco del Foro de Davos (Suiza). En ese evento, dijo que el mandatario mantuvo reuniones clave con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocadas en financiamiento e infraestructura para Paraguay.

“De nada sirve tener un acuerdo con la Unión Europea si no hacemos la tarea en casa, que es mejorar la competitividad. El sector privado tendrá que hacer su parte, y de eso se tratará la reunión del próximo jueves, pero el Estado también debe mejorar rutas y puertos. Eso se logra con acceso a financiamiento, que fue justamente lo que el presidente abordó con las autoridades de estos organismos financieros”, concluyó.