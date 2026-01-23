Gobierno analiza acuerdos para explotación de “minerales críticos”

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, anunció hoy que Paraguay recibió otra invitación por parte de Estados Unidos, aunque en esta ocasión es para un diálogo sobre “minerales críticos”.

Según el funcionario, este diálogo “lo tenemos hace un tiempo” entre las prioridades del presidente de la República, Santiago Peña.

“No tenemos información acabada y detallada de la riqueza y los activos que representa el subsuelo de nuestra nación”, apuntó.

Por esto, aseguró que se está “discutiendo un entendimiento” con Estados Unidos y otros países para un marco normativo que permita y facilite la inversión, “sea nacional o extranjera”, en nuestro país. “Paraguay no discrimina el origen de los capitales”, acotó.

“Resurgir del gigante”

Por su parte, el ministro del MIC, Javier Giménez, apuntó que recientemente “venimos de un hecho histórico”, que fue la firma del acuerdo UE-Mercosur, algo que “posiciona a Paraguay de una forma espectacular”.

Aunque de igual manera apuntó que por el acuerdo también se convoca a “100 actores principales” del sector privado para una reunión el próximo jueves en Mburuvicha Róga para conversar sobre las “estrategias” referentes al acuerdo y su respectiva implementación.

“Ser los primeros, ser los más rápidos; de nada nos sirve tener un acuerdo con la Unión Europea si no hacemos la tarea en casa, que es mejorar la competitividad. Va a tener que hacer su parte el sector privado, y el sector público mejorar rutas, puertos”, agregó.

Asimismo, dijo que se “redobla la apuesta” en la marca Paraguay para el “resurgir del gigante”, esto nuevamente con el sector privado “que es el verdadero protagonista de esta economía”.

Junta de Paz y Venezuela

En lo que refiere a la Junta de Paz, Ramírez Lezcano apuntó que puede haber críticas sobre la participación de Paraguay, aunque recordó que es una “adhesión voluntaria a un mecanismo de diálogo”.

Sobre Venezuela, el canciller apuntó que el mandatario tiene como objetivo “colaborar con la construcción de una transición democrática ordenada” en el mencionado país tras la captura de Nicolás Maduro.

Esto último también fue apoyado por Giménez, quien sostuvo que Paraguay puede ser “un socio reconstructor de esta Venezuela que necesita levantarse”, ya que desde el territorio nacional se podría aportar en aspectos como la agricultura o el sector pecuario al contar con la “mejor genética del mundo”.

Finalmente, el ministro del MIC fue consultado sobre la posibilidad de que sea nombrado jefe de Gabinete y su dijo que “voy a jugar en la posición que el presidente me pida”, pero hasta ahora no hubo algún ofrecimiento oficial del cargo.

