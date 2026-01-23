Yacyretá: cesión de energía paraguaya con fuerte aumento

Un segundo dato relevante se relaciona con el nivel de aprovechamiento local de la hidroeléctrica, específicamente con el valor unitario de compensación por cesión de energía que le aplicaron a nuestro país en ese ejercicio.

De enero a diciembre del año pasado, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cedió al sistema argentino 4.970,5 GWh, en tanto que en el 2024, entregó 2.928,5 GWh, ó 69,73% menos que en 2025.

Lea más: Estrepitosa caída de la tasa local de utilización de la energía de Yacyretá

¿Por qué se redujo en forma tan contundente la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía que produce Yacyretá y por qué la cesión de energía, un pésimo negocio para el Paraguay, se impulsó con tanta fuerza?

La única explicación lógica, aunque extraoficial, es el techo que construyeron sobre las pretensiones de la ANDE con el Acuerdo Peña/Milei.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Acta Peña Milei obliga a la ANDE a limitar uso de la energía de Yacyretá

El techo del 13,71%

El acuerdo, que rige desde el 11 de junio de 2025, impone el límite de 425 MW a la ANDE, o sea la energía generada con 425 MW de potencia, de los 3100 MW, que es la capacidad instalada esta central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro perfil sorprendente de de Yacyretá en 2025 se relaciona con el valor unitario de compensación por cesión de energía.

En la página transferencias de entidades binacionales del informe del Ministerio de Economía y Finanzas, se publica que nuestro país recibió de Argentina por cesión de energía US$ 43.492.500, suma que dividida por 5.107.000 (la energía cedida) arroja el revelador resultado US$ 8,7/MWh. Recordemos, la tarifa promedio de electricidad en la región en 2025 rondó los US$ 100/MWh.