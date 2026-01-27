Ejecutivo reúne este jueves al sector privado por acuerdo UE-Mercosur

El viernes pasado, en conferencia de prensa, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, anunció que serán invitados los principales líderes gremiales del sector privado de todos los segmentos -comercio, producción, servicios, industria y turismo- a un encuentro que se realizará en Mburuvicha Róga, con el fin de socializar los términos del acuerdo entre ambos bloques.

Según Giménez, la idea del Gobierno es avanzar “rápidamente” para que, una vez que los privados brinden su apoyo, se pueda ratificar el acuerdo en el Congreso. De esa manera, Paraguay será la primera nación en “hacer uso de los beneficios de este acuerdo comercial con el principal bloque económico del mundo”, sentenció.

Lea más: Paraguay avanza con el acuerdo Mercosur-UE y convoca al sector privado

Los gremios que ya fueron invitados tomaron de “manera muy positiva” la convocatoria de las autoridades estatales, al considerar que las conversaciones son necesarias. En esa línea, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, mencionó que “siempre es bueno escuchar y conversar”, debido a que este tema aún requiere mucho trabajo para su implementación.

“Es bueno compartir la visión del sector público y del privado para consolidar un frente de trabajo conjunto sobre un tema que no se puede improvisar”, indicó.

Afirmó que existen incógnitas que se irán resolviendo entre los privados -importadores y exportadores- para definir la mejor forma de minimizar riesgos y comercializar los productos. Además, aseguró que actualmente hay más dudas que certezas, ya que todo es muy cambiante y dinámico.

Compartir alcances

Por su parte, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, precisó que tomaron de manera positiva la posibilidad de compartir el alcance, el cronograma, los tiempos y las expectativas del acuerdo, sobre todo porque Paraguay también comienza a asumir compromisos en el comercio entre ambos bloques.

“Debería estar lo más profundamente socializado y en conocimiento del sector empresarial, no solo para aprovechar las ventajas comerciales que se presentan, sino también para entender los compromisos asumidos en el marco del acuerdo y planificar a mediano plazo un trabajo conjunto entre el sector público y privado”, destacó Dumot.

Conectar segmentos económicos

En una línea similar se manifestó la directiva de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), Josefina Duarte, quien describió como positiva la iniciativa de contactar a los distintos segmentos económicos del país, ya que, según alegó, el sector privado es el que exporta y debe cumplir con los requerimientos de cada nación o sector importador

Asimismo, el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Alfred Fast, sostuvo que es importante abordar el tema. “Siempre el diálogo público-privado sincero fortalece el desarrollo”, apuntó.

“Actuar con agilidad”

El titular del MIC también aseguró que el Estado busca actuar con la agilidad que caracteriza a su gestión para llevar a la práctica lo que la ciudadanía espera: exportar más productos a la Unión Europea.

Añadió que esto permitirá obtener mejores precios por los productos nacionales, así como importar bienes de capital que contribuyan a crear más industrias en Paraguay, lo que “redundará en mayores inversiones, generación de empleo y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el país”.