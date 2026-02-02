El Foro CAF 2026 en Panamá fue epicentro del diálogo regional y motor de acuerdos industriales

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) contó con una representación política de alto nivel, incluyendo a siete jefes de Estado y al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Junto a ellos, más de 30 delegaciones oficiales y líderes de 12 organismos internacionales participaron en 50 paneles de debate que abordaron temas críticos como la inteligencia artificial, la transición energética y la sostenibilidad.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, subrayó durante la clausura que el rol de la institución ha evolucionado para convertirse en un constructor de espacios de diálogo que fortalecen la voz de la región ante los desafíos globales.

Más allá de los grandes debates macroeconómicos, el foro fue el escenario de decisiones estratégicas para el sector productivo. En este marco, el Consejo Industrial del Mercosur mantuvo una reunión clave encabezada por representantes de las matrices industriales de Paraguay, Brasil y Uruguay.

Alberto Sborovsky, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), calificó el encuentro como una cita de clase mundial que permitió alinear las visiones de los sectores privados de la región.

Uno de los resultados más significativos de estas sesiones bilaterales fue la redacción de una declaración conjunta en la que los industriales exigen la pronta ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en los respectivos Congresos nacionales.

Según explicó Sborovsky, existe un consenso generalizado de que este acuerdo tendrá un impacto altamente positivo en las economías locales, abriendo nuevas oportunidades para la manufactura regional en el mercado europeo.

Asimismo, los líderes gremiales discutieron desafíos comunes, destacando la preocupación por el ingreso masivo de productos provenientes de China. Los industriales advirtieron que la ventaja competitiva de los precios asiáticos representa un riesgo para el crecimiento de las fábricas locales, por lo que urgieron que se tomen medidas coordinadas para proteger el empleo y la competitividad regional.

Aprovechando la presidencia pro tempore de Paraguay en el bloque, la UIP anunció que el protagonismo del sector privado se trasladará a Asunción el próximo mes de junio. Se ha cursado una invitación formal a los gremios de Argentina, Brasil y Uruguay para participar en la FEPY (Feria Empresarial del Paraguay), con el objetivo de consolidar este encuentro como el evento empresarial más importante del país y un nodo de integración para la industria del Mercosur.

El éxito del Foro CAF 2026 se reflejó no solo en las 400 reuniones bilaterales realizadas, sino también en su impacto digital, alcanzando a más de 400.000 espectadores en línea. De este modo, Panamá cerró una jornada histórica que transforma las ideas discutidas en insumos reales para la formulación de políticas y alianzas estratégicas en toda América Latina y el Caribe.