Acusan a la ministra Claudia Centurión de actuar como “gerente” de Tape Porã

Sindicatos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acusaron a la ministra Claudia Centurión de actuar “como gerente” de la empresa Tape Porã y de desatender el mantenimiento de las rutas nacionales. Los gremios denunciaron la sospechosa injerencia de la concesionaria de la ruta PY02 en puestos de peaje administrados por el Estado.

Los funcionarios alertaron que Tapé Porã realiza relevamientos en puestos de peaje que no forman parte de su concesión y sin que exista una contratación oficial del MOPC. Advirtieron además que realizarán movilizaciones si la ministra sigue ignorando a los trabajadores.

“La ministra está súper ligada, es como si fuese una gerente de ellos, de Tapé Porã, y también de la empresa de Pettengill, concesionaria de la ruta PY02, a través de Rutas del Este. Están agarrando todo”, expresó Estela Silva Invernizzi, vocera de los sindicatos del MOPC.

Lea más: Sospechosa injerencia de Tape Porã en peajes del MOPC genera alarma de sindicatos

Las organizaciones sindicales —Sindicato de Funcionarios de la Administración Central e Interior del MOPC (SIFUCEIN-MOPC), Sindicato Unido de Trabajadores (SIUTRA-MOPC), Sindicato Auténtico de Trabajadores del MOPC (SIATRA-MOPC), Asociación de Mujeres del MOPC (AM-MOPC), entre otros— remitieron ayer una nota a Centurión en la que denuncian la posible cesión de activos estratégicos de los peajes a dicho consorcio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“¿Por qué no llamó a licitación para este relevamiento? ¿Por qué entra una empresa como si fuera Juan en su casa a disponer de puestos de peajes en un ente del Estado? En otro país, la ministra ya habría sido interpelada por el Congreso. Es grave que esa empresa esté fiscalizando los peajes para identificar cuáles son los de mayor recaudación y quedarse con ellos”, cuestionó Silva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncian desvío de fondos de peaje

Los sindicatos también denunciaron una supuesta malversación de los recursos provenientes de las tasas de peaje. Señalaron que, según la normativa vigente, esos fondos deben destinarse exclusivamente al mantenimiento y mejoramiento de las rutas nacionales.

“Sin embargo, actualmente dichos recursos están siendo dilapidados en obras municipales de claro tinte político, mientras las rutas nacionales se encuentran en estado de abandono y deterioro”, señala la nota presentada al MOPC.

Lea más: Consiguen financiación de US$ 215 millones para polémico viaducto de Luque y accesos a la ruta PY02

Indicaron que la falta de inversión en las carreteras es consecuencia directa del desvío de fondos y de una mala gestión, situación que calificaron como un “deterioro alarmante y criminal” de la red vial.

“El caso más doloroso es la Ruta Nacional PY08, hoy tristemente conocida como la ‘Ruta de la Muerte’, donde la falta de mantenimiento asfáltico, señalización adecuada y banquinas seguras cobra vidas de compatriotas de manera cotidiana”, denunciaron.

Asimismo, acusaron a la actual administración de adoptar un modelo que perjudica tanto a los trabajadores del MOPC como al Estado. Aseguraron que se priva de insumos, presupuesto y recursos a los distritos viales, plantas asfálticas y talleres, exponiendo a los funcionarios ante la ciudadanía como supuestos “ineficientes”.