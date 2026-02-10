ANDE realiza operativo antirrobo en Alto Paraná

Las tareas de fiscalización, que se extenderán hasta el próximo 13 de febrero, se enfocan en detectar irregularidades en el consumo y proceder al corte de suministros ilegales, informó la institución.

Los trabajos son ejecutados por el Departamento de Gestión de Pérdidas Este, con el apoyo de la Agencia Regional Alto Paraná y el Departamento de Intervenciones Estratégicas.

Indicaron que esta iniciativa responde al plan estratégico de la ANDE para mejorar la calidad y eficiencia del servicio eléctrico, ya que en zonas donde se roba la energía, otros usuarios son los que se resienten. Desde la empresa exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales habilitados.