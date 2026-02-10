Economía
ANDE realiza operativo antirrobo en Alto Paraná

ANDE y su Operativo 5 en Alto Paraná.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó este lunes, 9 de febrero, su denominado “Operativo 5”, que consiste en una serie de verificaciones intensivas, destinadas a combatir conexiones clandestinas y reducir las pérdidas eléctricas en el departamento de Alto Paraná.

Por ABC Color

Las tareas de fiscalización, que se extenderán hasta el próximo 13 de febrero, se enfocan en detectar irregularidades en el consumo y proceder al corte de suministros ilegales, informó la institución.

Los trabajos son ejecutados por el Departamento de Gestión de Pérdidas Este, con el apoyo de la Agencia Regional Alto Paraná y el Departamento de Intervenciones Estratégicas.

Indicaron que esta iniciativa responde al plan estratégico de la ANDE para mejorar la calidad y eficiencia del servicio eléctrico, ya que en zonas donde se roba la energía, otros usuarios son los que se resienten. Desde la empresa exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales habilitados.