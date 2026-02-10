Criptominera ilegal reincide en Hernandarias

El procedimiento se hizo en la propiedad denominada “Quinta El Olam”, situada en el barrio Fátima. Tras la verificación técnica, constataron una conexión directa, sin medidor, evidenciando un caso de reincidencia por parte del responsable.

Como resultado de la intervención, procedieron a la incautación de 16 máquinas de minería de criptoactivos, entregadas voluntariamente por el propietario y que serán puestas a disposición del Ministerio Público. Además, se determinó un daño patrimonial estimado en G. 60.485.371 por el uso ilícito de la energía eléctrica.

La ANDE reafirmó que continuará con los operativos de fiscalización y reitera la importancia de denunciar estas conexiones clandestinas, inclusive de manera confidencial.