ANDE renovará alumbrado público de Luque

La renovación de los artefactos de alumbrado público forma parte del acuerdo de cooperación entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Municipalidad local, con el fin de mejorar la eficiencia energética y la seguridad ciudadana, beneficiando a unos 5.000 clientes de la zona alta circulación. El proyecto abarca el área delimitada por las calles Cnel. Oviedo/Sportivo Luqueño, avenida Corrales, Rojas Silva y San Martín.

Las nuevas luminarias LED reemplazarán a 117 artefactos de distintas potencias que actualmente se encuentran en desuso o son obsoletos, por unas de mayor rendimiento lumínico y menor consumo eléctrico, según destacó la ANDE.

Además del montaje de los nuevos equipos, la obra incluye el tendido de 177 metros de conductores de Baja Tensión preensamblados para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

La inversión total para esta modernización asciende a G. 673.872.654, financiada conjuntamente entre la ANDE y la comuna luqueña bajo la Licitación Pública Nacional N.º 1743/2023.

