Casi 40 familias viven “colgadas” de la ANDE en Luque: exigen medidores

Los pobladores del barrio Los Mangales de Luque exigen que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) regularice la situación en la que se encuentran. Aseguran que desde hace ocho años viven “colgados”, ante la falta de respuesta de la institución.

“Acá todos somos piratas, estiramos la electricidad. Siempre escuchamos los reclamos de la ANDE que dicen que la electricidad no abastece a otros por nuestra culpa, pero ellos no vienen para regularizar y nosotros pedimos eso desde hace años”, especificó una de las pobladoras de la zona.

Comentó además que hace dos años colocaron unas columnas de cemento, pero el trabajo no avanzó.

Son 38 familias las que utilizan la energía sin contar con medidores ni instalación oficial.

“Queremos pagar, queremos regularizar nuestra situación, pero no hay respuestas”, enfatizó.

También mencionó que la falta de una conexión oficial ocasiona que los electrodomésticos se quemen permanentemente, ya que un cable abastece a unas tres a cuatro familias.

El mencionado barrio se encuentra a unos cinco minutos del centro de Luque, al costado de un conocido colegio.