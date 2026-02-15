Paraguay marca 13 puntos menos en promedio regional en Capital Humano

El HCI+ mide la probabilidad de que los niños de hoy se conviertan en adultos sanos, educados y productivos. Integra tres pilares del desarrollo humano: salud, educación y empleo, cada uno esencial para la acumulación de capital humano. Este último comprende todo aquello que hace productivas a las personas, desde la educación y las habilidades hasta la salud y la resiliencia. Son cualidades valiosas en sí mismas y determinantes para el desempeño en el mercado laboral y en la vida en sociedad.

De acuerdo con la metodología del índice, el HCI+ no solo cuantifica el nivel de capital humano alcanzado, sino que también permite identificar brechas y oportunidades de mejora. Un aspecto central es su vínculo con los ingresos futuros: cada aumento de 10 puntos en la puntuación –posible mediante reformas específicas en políticas públicas~ se asocia con un incremento aproximado del 10% en los ingresos futuros. En términos económicos, se trata de una relación directa entre acumulación de capacidades y potencial de crecimiento.

La construcción de capital humano es un proceso acumulativo. Un niño que completa seis años de escolarización adquiere una base en alfabetización y matemáticas. Cada año adicional fortalece esa base y amplía el acceso a conocimientos más complejos, pensamiento crítico y adaptabilidad, competencias necesarias en una fuerza laboral moderna. El HCI+ captura ese crecimiento progresivo, mostrando cómo las inversiones sostenidas en educación, salud y empleo se traducen en mayor productividad.

En el caso de Paraguay, la puntuación del HCI+ se sitúa en 181 puntos. Esta cifra es inferior al promedio de América Latina y el Caribe, que alcanza 194 puntos. La brecha de 13 puntos evidencia un rezago relativo en la acumulación de capital humano frente al entorno regional. Además, el índice permite comparar el desempeño con países de similar nivel de ingresos, lo que amplía el análisis más allá de la media regional.

El desglose por pilares muestra que el componente educativo es el principal responsable de la diferencia entre Paraguay y la región. La puntuación educativa de Paraguay dentro del HCI+ es de 90 puntos, lo que la posiciona como el pilar más débil en comparación con el promedio regional. De hecho, es el componente que más distancia genera respecto a América Latina y el Caribe. Este resultado sugiere que las políticas orientadas a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y fortalecer la educación inicial podrían tener un impacto significativo en la mejora del índice global.

Dentro del total de la brecha, los Años Esperados de Escolaridad explican 10 puntos. Es decir, una parte significativa de la distancia con América Latina y el Caribe se concentra en la cantidad de años que se espera que un niño permanezca en el sistema educativo.

El segundo factor en importancia es la calidad escolar, medida a través del indicador HLO, que explica 8 puntos de la brecha. Este dato revela que no solo importa la permanencia en el sistema, sino también la calidad del aprendizaje alcanzado. Un mayor número de años sin mejoras en resultados educativos no necesariamente se traduce en capital humano de mayor valor económico.

En tercer lugar, los Años Esperados de Preescolar aportan 1 punto a la diferencia total. Aunque su incidencia es menor en términos cuantitativos, resulta relevante por su impacto en las etapas tempranas del desarrollo cognitivo y socioemocional, que condicionan el desempeño posterior en el ciclo educativo.

Desde una perspectiva económica, la evidencia del HCI+ coloca a Paraguay ante un desafío estratégico. Si cada 10 puntos adicionales pueden asociarse a un aumento aproximado del 10% en ingresos futuros, la reducción de la brecha regional no solo tiene implicancias sociales, sino también macroeconómicas. Por tanto, para Paraguay, cerrar la distancia con la región implica priorizar reformas educativas sostenidas, acompañadas por mejoras en salud y en la inserción laboral. En un contexto global cada vez más competitivo, la acumulación de capital humano puede definir la trayectoria de desarrollo del país en las próximas décadas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.