17 de febrero de 2026 - 18:03

Copaco debe US$ 24 millones a la ANDE

ANDE avanza en regularización de deudas históricas con instituciones del Estado.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), a través de sus respectivos representantes, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con la intención de avanzar en el proceso de regularización de la millonaria deuda, histórica, que la empresa de telecomunicaciones tiene con la estatal de electricidad.

Por ABC Color

Durante el encuentro avanzaron en la conciliación y validación de los saldos pendientes que, según confirmó el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, asciende a US$ 24 millones. También definieron un cronograma de trabajo orientado a la actualización y depuración de la información financiera.

La ANDE informó que acordaron la conformación de una mesa técnica permanente para analizar e implementar medidas que promuevan el uso eficiente de la energía eléctrica en las dependencias de Copaco.

Por parte de Copaco, participó el gerente administrativo, Christian Gaete, y en tanto que representación de la ANDE, la Ing. Claudia Cano, jefa del Departamento de Cobranzas de la Gerencia Comercial, acompañados por sus respectivos equipos técnicos.