Copaco debe US$ 24 millones a la ANDE

Durante el encuentro avanzaron en la conciliación y validación de los saldos pendientes que, según confirmó el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, asciende a US$ 24 millones. También definieron un cronograma de trabajo orientado a la actualización y depuración de la información financiera.

La ANDE informó que acordaron la conformación de una mesa técnica permanente para analizar e implementar medidas que promuevan el uso eficiente de la energía eléctrica en las dependencias de Copaco.

Por parte de Copaco, participó el gerente administrativo, Christian Gaete, y en tanto que representación de la ANDE, la Ing. Claudia Cano, jefa del Departamento de Cobranzas de la Gerencia Comercial, acompañados por sus respectivos equipos técnicos.