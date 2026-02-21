ANDE: inspeccionan la subestación y prometen resultados recién en 8 días

Acompañado por el gerente técnico, Ing. Tito Ocáriz, y un equipo de especialistas, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, verificó el sitio exacto donde se produjo el desprendimiento de un conductor de la línea de 500 kV. Este incidente mecánico, aparentemente simple, desencadenó una reacción en cadena que dejó sin suministro eléctrico al 90% del territorio nacional, afectando incluso el servicio de agua potable en medio de una ola de calor con sensaciones térmicas que rozaron los 49 °C.

La visita técnica tiene un objetivo: definir si el desprendimiento del cable fue un hecho fortuito o si responde a problemas estructurales en una de las obras más costosas y recientes del sistema eléctrico. La Subestación Yguazú, cuya inversión superó los 100 millones de dólares, fue inaugurada hace menos de tres años, lo que genera serias dudas sobre la durabilidad de sus componentes.

Desde la empresa estatal eléctrica se manejan actualmente tres hipótesis principales que los peritos deberán confirmar o descartar: si los insumos utilizados en la construcción cumplían con las normativas internacionales; si existía un deterioro prematuro en los puntos de anclaje del conductor o la presencia de “puntos calientes” o recalentamiento en la parte afectada de la conexión.

Aunque inicialmente se mencionó un “ventarrón” en la zona de Alto Paraná como posible detonante, el Ing. Sosa matizó esa versión posteriormente, enfocando la investigación hacia una falla física puntual. “Una vez determinada la causa, estas serán informadas a la ciudadanía en un plazo máximo de ocho días”, declararon oficialmente desde la institución.

El evento del pasado 18 de febrero, iniciado a las 15:20 horas, no solo apagó los acondicionadores de aire en el momento más sofocante del día. El impacto en la infraestructura urbana fue total: Asunción y el área metropolitana se convirtieron en una trampa sin semáforos, mientras que la Essap advertía que sus plantas de bombeo, dependientes de la energía de ANDE, habían quedado fuera de servicio.

Un sistema sin “Plan B”

Uno de los puntos más preocupantes admitidos por el titular de la ANDE es la falta de redundancia en el Sistema Interconectado Nacional. En términos sencillos, Paraguay no cuenta actualmente con una vía alternativa de gran capacidad que pueda entrar en funcionamiento automáticamente cuando una línea de 500 kV falla. “Lastimosamente no tenemos esa redundancia en Paraguay“, confesó Sosa al día siguiente del apagón, admitiendo que el riesgo de una situación similar, persiste.