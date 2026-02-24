Dinavisa suspende a conocido supermercado del centro de Asunción

El supermercado Rosarina, ubicado en la calle Garibaldi, entre Presidente Franco y la avenida Stella Maris del centro de Asunción, fue inspeccionado por la Dinavisa y tras corroborar algunas denuncias de consumidores del local, decidió aplicar la suspensión de la comercialización de ciertos productos, entre otras mediadas cautelares.

Entre las medidas adoptadas por la institución del Estado, está la suspensión de actividades de fraccionamiento, por no estar habilitado el supermercado para el rubro y la prohibición de comercialización de productos regulados por Dinavisa.

Agregan que el centro comercial no cumplía con las buenas prácticas de higiene y almacenamiento de algunos productos.

También resolvió la puesta en cuarentena de los productos alimenticios encontrados en el depósito, por un posible riesgo de contaminación que podría afectar la salud de los consumidores.

Suspenden y prohíben comerciar a supermercado

Además de la Dinavisa, participaron de la inspección del local los fiscalizadores de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).

En el caso de la suspensión de actividades de fraccionamiento de productos, la medida se mantendrá vigente hasta la obtención del Registro de Establecimiento (R.E.) para el fraccionamiento de productos alimenticios regulados por la Dinavisa.

La prohibición de comercialización de productos se mantendrá hasta la realización de una nueva reinspección técnica, con la que verificarán el cumplimiento de las condiciones exigidas por las buenas prácticas. Aclaran que la misma deberá ser solicitada por la firma sumariada, previa acreditación de la adecuación a la normativa vigente.

Sobre la cuarentena de los alimentos, la misma se mantendrá hasta que la firma demuestre la aptitud para el consumo humano mediante resultados de análisis laboratoriales de los productos puestos en cuarentena.