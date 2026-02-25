Arroyo Rosedal de Villa Elisa: la respuesta del MOPC al abandono de obras denunciado por vecinos

Vecinos denunciaron que la contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Consorcio Emprendimientos del Sur —integrado por Tecnología del Sur S.A.E. y Nortec S.A.— habría abandonado las obras de protección de márgenes del arroyo Rosedal, en la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

Según los pobladores, el consorcio desapareció del lugar y dejó abierta una zanja de unos 800 metros correspondiente a trabajos inconclusos, lo que representa un peligro para la comunidad en días de lluvia. Asimismo, trabajadores de la empresa habrían manifestado a los vecinos que no están cobrando sus salarios debido a que el MOPC no estaría pagando a la contratista por los trabajos realizados.

Consultado al respecto, el ingeniero Pablo Adorno, de la Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), negó que la empresa haya abandonado las obras.

“La contratista no abandonó el sitio de obra. Como se trata de un curso hídrico (un arroyo), no se puede trabajar en condiciones de lluvia. Si las condiciones climáticas mejoran y la humedad del suelo lo permite —ya que, además de que deje de llover, se necesitan algunos días de sol para que el terreno se seque—, la obra continuará aproximadamente el jueves”, expresó.

¿Hay retraso en el pago del MOPC por la obra?

Ante la insistencia de que los trabajos habrían sido suspendidos antes de las últimas lluvias, según los vecinos, el funcionario respondió que la situación “coincidió con el receso de obra la semana previa a las precipitaciones”.

Respecto al peligro que podría representar la intervención inconclusa para los pobladores, señaló que la zona de obras se encuentra debidamente señalizada.

Al ser consultado sobre si la paralización se debe a la falta de pagos del MOPC, el funcionario indicó: “Nosotros en el MOPC procesamos todos los certificados técnicos, que luego son remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No sabría decir si algunos de esos certificados tuvieron demora en la fase final, porque escapa a mi ámbito de gestión”.

La obra implica una inversión de G. 22.197.999.249 y tiene como objetivo reducir el riesgo de inundaciones, mejorar la salubridad del área y proporcionar espacios de esparcimiento seguros para la comunidad, según el MOPC. El proyecto abarca una extensión de 832 metros, desde la confluencia con el arroyo Fortín hasta la avenida Defensores del Chaco, y busca abordar los problemas ambientales derivados de la alta densidad poblacional y la degradación del cauce hídrico.