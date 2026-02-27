Itaipú y CCEE terminan la recepción de ofertas para la venta de certificados de energía renovable

Esta operación representa la primera incursión comercial de Itaipú en este sector, mediante una plataforma digital que diseñaron para asegurar la trazabilidad y equidad del proceso, según se publicó en la página de Itaipú, lado brasileño.

Los certificados emitidos cuentan con el respaldo del estándar internacional I-REC y el Sello de Origen CCEE.

De acuerdo con las declaraciones del asesor de Comunicación de la margen paraguaya de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, los beneficios económicos derivados de esta nueva unidad de negocio serán distribuidos en una proporción del 50% para cada país socio.

Por su parte, la administración brasileña de la entidad señaló que esta iniciativa busca posicionar a la región como un referente en el mercado de certificados.

Según datos de la CCEE, se estima que para el cierre de 2026 el volumen de certificados comercializados alcance los 90 millones de unidades, impulsado principalmente por la incorporación de la fuente hidroeléctrica. Esta cifra permitiría superar los niveles de emisión de certificados de mercados como el de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itaipú emitirá certificados de energía renovable y generará nuevos ingresos, destacan en Brasil

Función de los certificados I-REC

Los I-RECs funcionan como documentos que acreditan que la electricidad utilizada por una empresa proviene de fuentes renovables. Estos instrumentos son utilizados por organizaciones que buscan cumplir con criterios de sostenibilidad ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y realizar inventarios bajo el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

La dirección financiera de la binacional en Brasil precisó que, si bien estos ingresos son menores en comparación con la venta directa de energía, representan una diversificación de las fuentes de financiamiento de la entidad, que prevé sumar próximamente proyectos de energía fotovoltaica flotante en su embalse.

Conforme al cronograma establecido, la publicación de los resultados preliminares de esta licitación está programada para el próximo 3 de marzo.