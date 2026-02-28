Servicios exportados suman US$ 2.158,4 millones en 2025, un nuevo piso histórico

En 2008, las exportaciones de servicios alcanzaban US$ 727,6 millones. Tres años después, en 2011, el valor ascendió a US$ 1.044,4 millones, lo que implicó un aumento absoluto de US$ 316,8 millones y una expansión acumulada de aproximadamente 43,5% en ese periodo. El dinamismo continuó hasta 2013, cuando se registraron US$ 1.208,1 millones, es decir, US$ 163,7 millones más que en 2011, con una variación de 15,7%.

El primer gran salto estructural se consolidó en 2017. Ese año, las exportaciones alcanzaron US$ 2.048,8 millones, frente a lo registrado en 2013. En términos absolutos, el incremento fue de US$ 840,7 millones en cuatro años, equivalente a un crecimiento acumulado de 69,6%. Si se compara con 2008, el aumento fue de US$ 1.321,2 millones, lo que implica que el valor prácticamente se triplicó en menos de una década.

Tras ese máximo, comenzó una fase de ajuste. El punto más bajo se registró en 2020, cuando las exportaciones cayeron a US$ 1.069,3 millones. Frente a 2019, la contracción fue de US$ 789,2 millones, es decir, -57,5% en un solo año. Comparado con el máximo de 2017, la caída acumulada alcanzó US$ 979,5 millones.

Desde ese mínimo comenzó un proceso de recuperación. En 2021 el valor se ubicó en US$ 1.079,8 millones, apenas US$ 10,5 millones más que en 2020, lo que representó una variación de 1,0%. El repunte más significativo se dio en 2022, cuando las exportaciones ascendieron a US$ 1.611,6 millones. Esto implicó un aumento absoluto de US$ 531,8 millones respecto a 2021 y una expansión de 49,3% interanual.

En 2023, el sector volvió a superar la barrera de los US$ 2.000 millones, alcanzando US$ 2.051,5 millones. En comparación con 2022, el incremento fue de US$ 439,9 millones, equivalente a 27,3%. Este crecimiento permitió recuperar prácticamente el nivel récord de 2017, aunque aun ligeramente por debajo.

El año 2024 marcó un nuevo máximo histórico, con exportaciones por US$ 2.308,7 millones. Frente a 2023, el aumento fue de US$ 257,2 millones, con una variación de 12,5%. Si se compara con el mínimo de 2020, el salto fue de US$ 1.239,4 millones en cuatro años. Este dato sintetiza la magnitud de la recuperación y el cambio de escala del sector.

El dato preliminar de 2025 ubica las exportaciones al tercer trimestre en US$ 2.158,4 millones, alrededor de US$ 519,6 millones al comparar con el mismo periodo de 2024 con una tendencia que podría superar la dinámica interanual.

El contraste más ilustrativo surge al comparar 2008 con 2025. En ese periodo, el aumento absoluto fue de US$ 1.430,8 millones, lo que representa una expansión acumulada de aproximadamente 196,6%. En menos de dos décadas, las exportaciones de servicios casi se triplicaron en términos nominales.

En perspectiva, la serie evidencia tres etapas definidas: expansión acelerada hasta 2017, contracción profunda hasta 2020 y recuperación robusta desde 2022. El comportamiento de 2024 y 2025 sugiere que el sector ha consolidado una mayor escala y resiliencia, con variaciones que se producen sobre una base significativamente más alta que la observada en la década anterior.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.