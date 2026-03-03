No pudieron entregar denuncia de “vaciamiento” porque sigue el horario de vacaciones en la CGR

Uno de los firmantes de la denuncia que pretendían entregar esta tarde a la CGR, el Ing. Ricardo Canese, señaló que en la institución están en horario de vacaciones todavía, que debía ser solo enero, luego lo extendieron a febrero y ahora también a marzo.

Adelantó que la denuncia que debían entregar hoy quedó para mañana, a las 11:00. y reiteró que piden un “urgente y exhaustivo análisis del ilegal y descomunal saqueo de Itaipú y vaciamiento de la ANDE”.

Sostienen que esta situación “se agravaría muchísimo más con los decretos 5.306/2026 y 5.307/2026, que fijaron tarifas notoriamente por debajo del costo, violando abiertamente la Carta Orgánica de ANDE, nada menos que por 15 años, para “industrias convergentes”, como bases de datos, y “energía a x”, como plantas de hidrógeno, de modalidad electro intensiva y que no genera prácticamente nada de empleo”.