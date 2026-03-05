IRP: DNIT recuerda que plazo de presentación vence este mes

A través de un comunicado público, la DNIT recordó a los contribuyentes que en marzo vence el plazo para la presentación del IRP correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada se establece según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC), conforme al calendario perpetuo de vencimientos.

Este impuesto afecta a 346.519 contribuyentes que deben presentar su declaración jurada a través del Sistema Marangatú.

Para la liquidación de este impuesto indican que se deben tener en cuenta ingresos gravados y egresos deducibles. Además, los formularios que se deben presentar son el Formulario Nº 515, de Rentas por prestación de servicios personales y el Formulario Nº 516, de Rentas y ganancias de capital.

¿Cuándo presentar la liquidación del IRP?

La fecha de presentación que cada contribuyente debe hacer del IRP está determinada por la terminación del RUC.

Esto se establece según el calendario perpetuo de vencimientos.

Para más información, piden comunicarse al 021 729 7000 o ingresar a la página web www.dnit.gov.py.