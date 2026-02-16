IRP 2025: en febrero vence el plazo para el Registro Anual de Comprobantes

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió un recordatorio dirigido a los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP) sobre el próximo vencimiento del Registro Anual de Comprobantes.

El plazo para cumplir con esta obligación formal, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, expira durante este mes de febrero de 2026.

Esta disposición afecta exclusivamente a quienes se encuentran bajo la obligación 715, correspondiente al IRP por Rentas derivadas de la Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP).

El proceso requiere que los contribuyentes carguen y validen la totalidad de sus comprobantes de compras, ventas, ingresos y egresos realizados durante el año pasado.

Trámite 100% digital

Desde la institución aclararon que el proceso se gestiona íntegramente de manera electrónica a través del Sistema Marangatu. Una vez que el contribuyente finaliza la carga y confirma la presentación, el sistema genera de forma automática el Formulario 241 (Talón de Presentación).

Es importante destacar que dicho formulario no requiere ser presentado en formato físico, ya que su registro en la base de datos de la DNIT es inmediato al momento de la confirmación digital.

Obligatoriedad incluso sin movimiento

Un punto clave que resalta la administración tributaria es que la confirmación del registro es obligatoria para todos, incluso para aquellos contribuyentes que no hayan registrado movimientos económicos durante el ejercicio 2025. En estos casos, la presentación debe realizarse bajo la modalidad de sin movimiento.

Evite sanciones

El calendario de vencimientos se rige por las fechas establecidas para las declaraciones juradas informativas. La DNIT advierte que omitir esta presentación o realizarla fuera de plazo puede derivar en sanciones por contravención, de acuerdo con la normativa vigente.

Para prevenir inconvenientes de último momento o saturación del sistema, las autoridades exhortan a los ciudadanos a verificar sus comprobantes con antelación y completar el proceso antes de la fecha límite.

Para más información, los interesados pueden consultar el portal oficial en www.dnit.gov.py.