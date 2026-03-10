ANDE reporta aumento del consumo de energía eléctrica

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) publicó este martes un informe en el que reporta que la demanda de energía eléctrica en Paraguay en los primeros dos meses de este año creció con relación a los datos del año pasado en el mismo periodo.

Según el informe, el consumo de energía en enero y febrero de este año es un 13,1 por ciento más alto que el que se registró en los primeros dos meses de 2025.

De acuerdo con la ANDE, el aumento se debe principalmente al consumo residencial, comercial e industrial.

Lea más: ANDE minará Bitcoin con equipos confiscados, confirma su titular

La mayor parte de la energía eléctrica consumida en Paraguay proviene de la central hidroeléctrica de Itaipú, que en los primeros dos meses aportó 2.476.926 megavatios/hora (MWh). Le siguieron las hidroeléctricas de Yacyretá (533.159 MWh) y Acaray (78.025 MWh).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe de la ANDE destaca también el aporte de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, en el departamento de Alto Paraguay, que contribuyó 8,5 MWh.

Alta demanda en verano

El consumo de energía eléctrica en Paraguay habitualmente registra sus picos anuales en los meses de verano.

Lea más: ANDE: en el caso del apagón, la hipótesis del “hecho fortuito” gana terreno

Durante la presente temporada veraniega ya se registraron grandes apagones, entre ellos una falla en una de las principales líneas de alta tensión del sistema eléctrico nacional, que dejó a miles de personas sin energía el pasado 18 de febrero, uno de los días más calurosos del año hasta ahora.