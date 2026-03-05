ANDE minará Bitcoin con equipos confiscados, confirma su titular

“ANDE de Paraguay minará Bitcoin con equipos confiscados y energía de Itaipú”, es el título de la publicación de referencia. El enlace fue compartido con el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, para consultarle qué había de cierto al respecto, a lo que contestó que están trabajando en eso.

Según la publicación, la información fue dada a conocer el martes último por Morphware, una empresa tecnológica enfocada en inteligencia artificial y minería de criptomonedas, que anunció una asociación con la ANDE.

El proyecto piloto comienza con 1,500 ASIC, siglas para “circuitos integrados de aplicación específica”, que son chips diseñados exclusivamente para minar Bitcoin con alta eficiencia energética, señala el artículo. E indica que el equipo está almacenado después de las incautaciones realizadas por la misma ANDE.

Lea más: ANDE: uso de criptominería legal equivale a 1,4 unidades de Itaipú

Aclara que el gobierno paraguayo no va a acumular los Bitcoin minados. Dice que la estrategia es usar “un hedge en el mercado de futuros; es decir, vender por adelantado los BTC que se van a producir para fijar el precio y eliminar el riesgo de fluctuación de la criptomoneda”. En la práctica, el país trata la operación como una venta de electricidad de otra forma, agrega.

Según datos de Hashrate Index, Paraguay es responsable de 4% de toda la minería de Bitcoin en el mundo, solo detrás de Estados Unidos, Rusia y China.