El 60% de los impuestos en Paraguay aportan 700 grandes contribuyentes

Dentro de ese universo activo se encuentra la verdadera estructura de la recaudación interna. Si se consideran aproximadamente los contribuyentes que generan los ingresos tributarios, el sistema presenta una alta concentración. Alrededor de 700 grandes contribuyentes concentran cerca del 60% de los ingresos tributarios internos. Este grupo, compuesto, principalmente, por grandes empresas y corporaciones, constituye el núcleo central de la recaudación del país.

En el siguiente escalón aparecen los contribuyentes medianos. Se trata de alrededor de 5.500 empresas o unidades económicas que aportan aproximadamente el 20% de la recaudación de impuestos internos.

Finalmente, el restante 20% proviene de un amplio universo de pequeños contribuyentes, cercano a 851.000 registros activos. Esta distribución muestra que, aunque el número de pequeños contribuyentes es ampliamente mayoritario dentro del sistema tributario, su aporte relativo a la recaudación es significativamente menor.

Esta estructura no es exclusiva de Paraguay y suele observarse en muchos sistemas tributarios del mundo. Las grandes empresas concentran una proporción relevante de la actividad económica formal, lo que se traduce en una mayor contribución fiscal. Sin embargo, el amplio número de pequeños contribuyentes refleja también el tamaño del sector de micro y pequeñas actividades económicas dentro del país.

En este contexto y de acuerdo con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la DNIT, la facturación electrónica se ha convertido en una herramienta central para mejorar la fiscalización y el control tributario.

Entre los grandes contribuyentes, el proceso de adopción muestra un avance significativo: entre el 95% y el 98% ya opera dentro del sistema nacional de facturación electrónica. Esto implica que aproximadamente el 60% de los ingresos provenientes de impuestos internos ya se encuentran dentro del esquema de control digital.

En el caso de los contribuyentes medianos, la adopción también presenta niveles elevados, con una cobertura estimada entre el 70% y el 80%.

El principal desafío se encuentra en el segmento de pequeños contribuyentes, donde la incorporación al sistema alcanza a cerca del 10%, grupo que representa el mayor volumen de contribuyentes y constituye el principal foco de las políticas de formalización tributaria.

Para avanzar en ese proceso, la Administración Tributaria anunció la implementación de nuevas medidas orientadas a ampliar el uso de la facturación electrónica.

En los próximos días se pondrá en marcha un plan de obligatoriedad que alcanzará inicialmente a 3.000 pequeños contribuyentes, quienes deberán incorporarse al sistema independientemente del tipo de actividad económica que desarrollen. Igualmente, es de mencionar que, a partir de este año, todo proveedor del Estado tiene que estar incorporado al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).

Al mismo tiempo, el registro de contribuyentes continúa ampliándose. En los dos primeros meses del año se incorporaron 18.000 nuevos registros al sistema tributario.

De ese total, cerca del 80% corresponde a personas físicas, lo que refleja la entrada de más profesionales y trabajadores independientes a la economía formal. El 20% restante corresponde a personas jurídicas, es decir, nuevas organizaciones empresariales que pasan a integrar el circuito formal de la actividad económica.

En conjunto, los datos muestran una estructura tributaria altamente concentrada en pocos contribuyentes, con un amplio universo de pequeñas unidades económicas que aún enfrenta desafíos en términos de formalización y digitalización.

La expansión de la facturación electrónica y la ampliación del registro tributario aparecen como instrumentos clave para fortalecer la base fiscal en los próximos años.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones