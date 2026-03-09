Sugestivo silencio de la CGR ante efectivización de cheques municipales

La Contraloría General de la República emitió el informe técnico sobre el estudio contable que hizo a la Municipalidad de Puerto Casado desde enero al julio del 2024, cuando Hilario Adorno (ANR-HC), quien pese a estar procesado por lesión de confianza seguía administrando el dinero municipal.

En mayo del 2024, el cartista tuvo la prohibición de acercarse a 500 metros de la sede municipal, por lo cual la Junta Municipal designó un intendente interino, sin embargo, Adorno seguía disponiendo de los recursos municipales.

Cuando fue condenado a 3 años y 8 meses de cárcel en junio del 2025, definitivamente no pudo más disponer del dinero público y el entonces concejal Domingo Vera (ANR) quedó como intendente interino y solicitó a la CGR se haga el control que arrojó alarmantes resultados.

La Contraloría confirmó que Samuel Pereira y Juan José Adorno, el director de finanzas y el cajero respectivamente de la “era Adorno” efectivizaron G. 2.452 millones, cuyo destino se desconoce por que no existen documentos. Además que G. 1.514 millones fueron efectivizados por estas personas de manera irregular. Sin embargo, a pesar de este escandaloso hallazgo el ente contralor no denunció el caso ante el Ministerio Público o no pidió la intervención municipal sino que se limitó a presentar su informe al intendente Domingo Vera (ANR).

“De enero a julio, la Municipalidad emitió cheques por G. 2.452 millones y la totalidad de estos cheques fueron efectivizados por Samuel Pereira, director de Administración y Finanzas, y Juan José Adorno, quién se desempeña como cajero/liquidador”, dice la CGR.

El ente Contralor indica además que durante ese periodo la municipalidad no proporcionó la totalidad de los comprobantes de ingresos emitidos a los contribuyentes, por lo que no se pudo determinar el total de los ingresos que debió recaudar y los cobros realizados, no hay informes de arqueos de caja, y no se proporcionaron las boletas de depósito bancario.

Según el descargo de Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo Adorno, esos cheques eran para pago de salarios, compras y pago a contratistas.

Domingo Vera, por más de un año, buscó que las cuentas bancarias sean bloqueadas para evitar que se siga dilapidando el dinero, sin embargo, la excesiva burocracia estatal lo permitió.

Llama la atención que pese al escandaloso resultado, la CGR no haya presentado denuncia como si lo hizo con los intendentes Miguel Prieto (YoCreo) de Ciudad del Este y Óscar “Nenecho” Rodríguez de Asunción, cuya gestiones fueron intervenidas.

Corte debe definir condena

Luego de que un Tribunal de Apelación haya confirmado la condena de 3 años y 8 meses contra Hilario Adorno, por usar dinero municipal para pagar una cuota de su camioneta, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre pasado la Sala Constitucional ordenó la remisión de los autos principales para el estudio de fondo que sigue pendiente.