Fundan la primera cámara de comercio de créditos de carbono del Paraguay, ¿quiénes la componen?

Atenil Paraguay, QUADRIZ, EcoSecurities y Carbon Market Coalition firmaron ayer el acta fundacional de la Capadeco, primera cámara empresarial dedicada al mercado de créditos de carbono.

La ceremonia contó con la presencia de Rodrigo Maluff, Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, en representación del Poder Ejecutivo, el Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando De Barros Barreto y el presidente de la UIP, Enrique Duarte, en cuya sede se celebró el evento.

Como primer presidente de la Capadeco fue electo Kiantar Betancourt, representante de Atenil Paraguay y responsable del proyecto Chaco Vivo, el mayor proyecto de conservación forestal activo en el Chaco paraguayo.

Entre los ejes en los que trabajarán los miembros de Capadeco figuran la representación institucional, con el fin de ser la voz del sector privado ante el Estado paraguayo, los organismos internacionales y foros globales de carbono; la integridad del mercado para promover estándares de transparencia, calidad y trazabilidad de los créditos de carbono generados en Paraguay; y el posicionamiento internacional con el objetivo de consolidar a Paraguay como actor competitivo en el mercado voluntario de carbono, aprovechando el marco habilitante de la Ley 7190/23 y el Decreto N° 3369/25.

Empresas de créditos de carbono y sus proyectos

Las Capadeco está compuesta por cuatro empresas que lideran el mercado de desarrollo y comercio de créditos de carbono de nuestro país. Estas son:

Atenil Paraguay con el “ Proyecto Chaco Vivo ” que consta de 187.916 hectáreas en el Chaco Paraguayo, con 7 comunidades indígenas y acuerdos de cooperación con el Mades, Instituto Forestal Nacional (infona), Instituto Paraguayo del Indígena (indi) y diversas entidades públicas y privadas.

QUADRIZ , con su “ Proyecto Corazón Verde del Chaco ” que tiene 31.858 hectáreas con certificación VCS y distinción CCBS Oro, que generó más de 1,8 millones de créditos de carbono verificados transaccionados y es la primera empresa REDD+ de Paraguay, miembro de la IETA (organización sin fines de lucro que representa a empresas comprometidas con mercados de carbono inteligentes).

EcoSecurities , referente mundial con sede en Ginebra con más de US$ 1.000 millones en financiamiento climático y 400 millones de créditos generados en 45 países.

Carbon Market Coalition (CMC), consultora especializada en diseño, gestión y comercialización de proyectos de créditos de carbono en Paraguay y Latinoamérica.

Durante la fundación de Capeco resaltaron que Paraguay conserva el 44,4% de su territorio con cobertura forestal, equivalente a 17,76 millones de hectáreas, y un potencial de mitigación estimado en 230 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Con el marco jurídico vigente, el país proyecta inversiones de entre US$ 300 y 500 millones anuales en el sector, con negociaciones bilaterales en curso con Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Taiwán y Finlandia.

Mercado de carbono en el mundo

El mercado de carbono en 2025 vendió más de US$ 1.000 millones en los mercados internacionales, en los que Paraguay participó y hizo venta de entre US$ 10 y US$ 20 millones.

En el caso de Emiratos Árabes Unidos, cuentan con un fondo de US$ 2.000 millones, con los que Paraguay ya está encaminado para la firma de acuerdos bilaterales, según indicó Kiantar Betancourt.

“Se invierten en protecciones de bosques, se invierten mucho en diferentes sectores, como movilización eléctrica, en los paneles solares, en la siembra directa de soja, todo eso porque se hace captura de carbono en los suelos, en los pastizales, en la parte ganadera, en las basuras también, en la captación del metano de basura y el reciclaje grande de los vertederos”, puntualizó.

Destacó que también se prevén tratos internacionales con empresas muy grandes, como Microsoft, o Amazon, que son grandes compradores de ese tipo de servicios medioambientales.

“Paraguay tiene un valor estratégico enorme en este espacio, es un país que es casi el tamaño de California, que es grande, tiene agua, tiene tierra, tiene sol, tiene gente que quiere trabajar la tierra. Esos son factores claves en proveer servicios medioambientales. Entonces, desde nuestro punto de vista, Paraguay tiene la potencial ser un gran sumidero mundial de carbono”, indicó.

Agregó que otra ventaja que presenta nuestro país es que ya cuenta con su ley de carbono para hacer la venta internacional con otros países. Ente las inversiones que realizan como empresas, resaltó que el Chaco es un lugar superclave que tiene una naturaleza espectacular, como también es un lugar muy importante para la producción nacional. Citó que Paraguay cuenta con lugares clave para la inversión en créditos de carbono como el bosque atlántico del Paraná.

Actualmente, existen muchas áreas que ya están siendo protegidas por los propios ganaderos, quienes buscan cuidar sus bosques a fin de recibir compensación, según concluyó en entrevista con la radio 920 AM.