Senado declara como industrias estratégicas la minería de Bitcoin, IA e hidrógeno verde

Las declaraciones realizadas por la Cámara de Senadores se centran en tres ejes fundamentales que el cuerpo legislativo considera “estratégicos, innovadores y prioritarios”.

Primeramente, sobre el Hidrógeno Verde y sus derivados (Declaración N° 421), busca impulsar una nueva industria de base tecnológica e industrial que permita la descarbonización de la economía paraguaya y el fortalecimiento de su competitividad internacional.

También sobre la minería de Bitcoin y centros de datos (Declaración N° 422), el Senado reconoce esta actividad como una herramienta fundamental para la “monetización sostenible de excedentes energéticos renovables”.

Lea más: ANDE minará Bitcoin con equipos confiscados, confirma su titular

La declaración insta a establecer tarifas eléctricas diferenciadas y transparentes, y garantizar seguridad jurídica mediante contratos de largo plazo para atraer inversiones en infraestructura digital avanzada.

También la Inteligencia Artificial (IA) y computación avanzada (Declaración 423), que apoya el uso de la energía eléctrica nacional para instalar centros de datos destinados a la IA y tecnologías emergentes, priorizando el uso productivo de la energía en el territorio nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Senado insta al Poder Ejecutivo y a entidades como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Viceministerio de Minas y Energía, y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a promover políticas públicas que aseguren condiciones competitivas y estabilidad regulatoria.