Crisis por tren de molienda de Troche: Petropar apela medida cautelar y ve difícil continuar contrato con EISA

Luego de que el extitular de Petropar Eddie Jara intentara impulsar a comienzos de este año una nueva licitación, por más de US$ 20 millones, para “terminar” el tren de molienda de la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá) —pese a que gran parte de la obra y de los equipos ya habrían sido ejecutados en un contrato anterior— una medida cautelar frenó el proceso.

El llamado quedó suspendido después de que la empresa EISA, propiedad del empresario Alberto Palumbo, recurriera al Tribunal de Cuentas en lo Contencioso Administrativo para evitar la rescisión de su contrato, decisión que había tomado r Jara en octubre del año pasado.

Las obras del tren de molienda, inicialmente, fueron adjudicadas en diciembre de 2021 a EISA, durante la administración de Denis Lichi (ANR), actual gobernador de Cordillera, por G. 195.299 millones. Sin embargo,la empresa no logró concluir la planta dentro del plazo previsto, pese a que recibió un anticipo de G. 41.815 millones, por lo que el proyecto terminó convirtiéndose en otro “elefante blanco” de la estatal en Troche.

Posteriormente, tras un avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en julio de 2023, se subcontrató a la firma Ocho A —vinculada al empresario y actual senador Luis Pettengill— para finalizar los trabajos. No obstante, la administración de Jara suspendió las obras al asumir el cargo y luego rescindió el contrato en octubre de 2024.

Ante esta situación, EISA acudió al Tribunal de Cuentas, Primera Sala, cuyos magistrados Stella Maris Zárate González, Gonzalo Esteban Sosa Nicoli y César Emilio Diesel Marín hicieron lugar a una medida cautelar que dejó sin efecto la rescisión y retrotrajo la situación al estado de suspensión.

Con esta decisión judicial, el contrato con EISA volvió a quedar vigente —aunque suspendido— y al mismo tiempo paralizó la nueva licitación impulsada por Petropar para la misma obra.

Petropar apeló la medida

El presidente interino de Petropar, William Wilka, confirmó que la estatal apeló la medida cautelar el mismo día en que fue notificada. “Nosotros apelamos el mismo día que recibimos la medida cautelar que presentó la empresa EISA”, señaló.

Wilka explicó que la resolución judicial dejó en suspenso tanto la rescisión del contrato anterior como el nuevo proceso licitatorio que buscaba concluir la obra.

“El tren de molienda hoy tiene una medida cautelar que anula la resolución de rescisión del contrato. Por ende, está todo suspendido y no podemos hacer ningún proceso ni continuar con el llamado que queríamos hacer”, afirmó.

No obstante, admitió que, según el análisis de los asesores jurídicos de la petrolera estatal, actualmente no ven argumentos legales para reflotar el contrato con EISA.

“Hoy revivir ese contrato no estoy encontrando la forma y, de acuerdo con mis asesores jurídicos, tampoco encuentran argumentos legales”, sostuvo.

Wilka también indicó que, al asumir la actual administración, se detectaron inconsistencias significativas en distintos ítems del contrato, lo que motivó la rescisión y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para su investigación. Pero dichos informes siguen sin publicarse para conocimiento de la ciudadanía.

Gobierno busca destrabar el conflicto

El titular interino de Petropar agregó que autoridades del Gobierno se trasladaron recientemente hasta la planta de Troche para explicar la situación a los cañeros, quienes reclaman la finalización del nuevo tren de molienda.

Añadió que la licitación lanzada en febrero fue frenada por la medida cautelar del Tribunal de Cuentas. “Estamos haciendo todas las gestiones para ver si hay forma de destrabar esa medida cautelar y volver a lanzar el proceso”, afirmó.

Wilka aseguró que Petropar garantizará la recepción del 100% de la caña de azúcar de los productores censados y habilitados, además del pago inmediato a los cañeros.

En caso de que la estatal no pueda procesar toda la producción, explicó que parte de la materia prima será derivada a ingenios privados, como ya ocurrió durante la zafra de 2025.

EISA insiste en terminar la obra

Desde la empresa EISA, su vocero, el Ing. Óscar Vera, sostuvo que la medida cautelar dejó sin efecto la rescisión del contrato, por lo que corresponde levantar la suspensión para continuar con los trabajos.

“Hoy el contrato está vivo, pero suspendido. Lo que corresponde es levantar esa suspensión y que podamos avanzar”, argumentaba.

Vera i dijo también que la empresa se mantiene abierta al diálogo con la nueva administración de Petropar y reiteró que su intención es finalizar la obra adjudicada en 2021.

Según Vera, los equipos del tren de molienda siguen en el predio de la planta de Troche a la espera de su montaje. Incluso señaló que se realizó un relevamiento técnico junto con la consultora contratada por Petropar para evaluar el estado de los equipos.

Sin embargo afirmó que ese informe nunca fue publicado oficialmente. “Todo el mundo dice que está mal, pero nadie muestra ningún documento que respalde eso", cuestionó.