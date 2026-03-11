Los grandes emblemas privados que también subieron los precios de sus combustibles

Más emblemas privados aplicaron desde hoy aumentos de entre G. 500 y G. 740 por litro en todos los tipos de combustibles debido al fuerte incremento de los precios internacionales causado por el conflicto en Medio Oriente.

Desde el fin de semana, las subas comenzaron en las distribuidoras más pequeñas, pero desde esta tarde también se observaron aumentos en las grandes marcas, como Shell, Copetrol y Petrobras, que concentran la mayor parte del mercado, según pudo corroborar ABC en un recorrido por diferentes servicentros. Otros más como Petrochaco, Petrosur, Puma, ya habían subido previamente.

Con este reajuste, prácticamente todas las estaciones privadas registraron incrementos, excepto Petropar, que por ahora mantendrá sus precios, según confirmó el nuevo presidente de la estatal, William Wilka, aunque admitió que el stock de la petrolera pública podría agotarse más rápido si los usuarios se vuelcan masivamente a cargar en sus estaciones ante la suba de los privados.

Lea más: Las denuncias de posible corrupción que marcaron la gestión de Eddie Jara

Estos son los nuevos precios

Tras el ajuste, los precios en la mayoría de las estaciones privadas quedaron de la siguiente manera:

Diésel común: de G. 6.250 a G. 6.990 por litro.

Diésel premium: de G. 8.050 a G. 8.750 por litro.

Nafta común (88 octanos): de G. 5.190 a G. 5.690 .

Nafta intermedia (93 octanos): de G. 5.690 a G. 6.190 .

Nafta súper (97 octanos): de G. 7.040 a G. 7.540 por litro.

Mientras tanto, Petropar seguirá esperando antes de aplicar un eventual reajuste. No obstante, Wilka adelantó que el stock de la estatal podría verse afectado por el aumento de los privados, ya que los usuarios tienden a volcarse sobre la estatal cuando tiene precios más bajos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Eddie Jara dejó el tren de molienda de Troche judicializado y en crisis con los cañeros

Leve baja de las cotizaciones, pero sigue la tendencia al alza

El titular de Petropar explicó que en los últimos días se registró una leve baja en las cotizaciones internacionales, aunque los valores aún se mantienen por encima de los niveles habituales.

“Ayer, con respecto a anteayer, el diésel bajó 64 dólares por metro cúbico y la gasolina casi 40 dólares por metro cúbico. Hubo un leve descenso, que es interesante, pero seguimos con una tendencia al alza y con valores por encima de los números normales que veníamos manejando”, señaló.

Indicó que, ante ese escenario, la estatal prefiere actuar con cautela antes de tomar una decisión sobre los precios.

“Queremos ser responsables y cautos en las decisiones que vamos a tomar. Vamos a dejar que el mercado se calme un poco. El sector privado ya empezó a ajustar los precios, pero nosotros, por el momento, vamos a esperar, analizar los números, las reposiciones y cómo se comportan las ventas”, explicó.

Wilka añadió que Petropar también aguarda el cierre de la primera quincena del mes para tener un panorama más claro de la evolución del mercado.

Lea más: Petropar: firma catarí perdería más de US$ 50 millones si entrega gasoíl porque ofertó un precio “fantasioso”

Eventual suba en la estatal

Consultado sobre la posibilidad de aumentar los precios, el titular de Petropar no descartó esa medida.

“Claro que se puede incrementar si los valores internacionales siguen subiendo. Si el mercado amanece al alza, como ocurrió cuando empezó el conflicto en Medio Oriente, desde luego que podría ocurrir”, sostuvo.

Explicó que, aunque la estatal cuente con inventarios suficientes, mantener precios más bajos podría generar una sobredemanda.

“Si nosotros no subimos los precios, todo el mundo viene a comprar en Petropar. Podemos pasar de vender 50.000 metros cúbicos a más de 100.000, y entonces el stock que tenemos para varios meses se puede consumir mucho más rápido”, admitió.

Lea más: Gerente de Petropar sigue operando “desde las sombras” para favorecer a firma catarí

Según detalló, actualmente Petropar cuenta con stock para aproximadamente tres meses, aunque las ventas vienen registrando niveles elevados.

“En febrero tuvimos ventas bastante altas y volvimos a ser número uno en el mercado. Desde que empezó el conflicto en Medio Oriente, el 1 de marzo, también estamos teniendo muchas ventas, por lo que estamos monitoreando la situación para evitar una corrida que vacíe los tanques”, afirmó.

Wilka señaló finalmente que cualquier eventual incremento en los combustibles de Petropar sería aplicado de forma gradual, con el objetivo de evitar un impacto brusco en el mercado.