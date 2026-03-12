El BID apunta al sector privado para acompañar el crecimiento de Paraguay

En el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se desarrolla por tercera vez en el país, Alonso Chaverri - Suarez representante del organismo multilateral en Paraguay, comentó que el compromiso del Grupo BID con el país es importante, ya que como institución buscan crecer para acompañar el desarrollo que está registrando Paraguay.

En ese sentido, anunció que el BID Invest estará invirtiendo US$ 2.000 millones en los próximos dos años para apoyar al sector privado, además de mantener el financiamiento para el público que será de unos US$ 700 millones.

Condiciones favorables del país impulsan más apoyo

Señaló que existe la intención de seguir impulsando el desarrollo del sector privado, considerando las “condiciones favorables” que el país viene mostrando en los últimos dos años y reflejadas en la obtención del segundo grado de inversión.

Además, recordó que durante la Asamblea del BID realizada el año pasado en Chile se planteó la intención de “movilizar US$ 1.000 millones hacia el sector privado en Paraguay”, objetivo que finalmente, según él, se logró.

“Creemos que las condiciones que vive Paraguay hacen que se convierta en una fuerte prioridad para el Grupo BID, razón por la cual también anunciamos la expansión de nuestra presencia en el país. Cuando una nación crece y cuando el Grupo BID tiene mayores aspiraciones, seguirá acompañando ese crecimiento con mayor presencia”, señaló.

Rubros estratégicos

En cuanto a los sectores que más interés generan para la entidad multilateral, indicó que el energético, el forestal y la infraestructura son considerados estratégicos.

Asimismo, reconoció que las entidades públicas están realizando todos los esfuerzos mediante los distintos programas para generar “condiciones habilitantes” para el crecimiento económico impulsado por el sector privado.

Añadió que en ese ámbito existen “inversiones estratégicas”, como las anunciadas recientemente en torno al Corredor Bioceánico, clave para la conectividad regional.

En cuanto al apoyo financiero anunciado, indicó que US$ 2.000 millones estarán destinados al sector privado y US$ 700 millones al público.

Desembolso a medida que avance los proyectos

En el caso de los recursos dirigidos al sector privado, explicó que los desembolsos se irán concretando a medida que los proyectos avancen.

“El objetivo se evaluará dentro de dos años, pero efectivamente queremos poner a disposición estos recursos. Creemos que se necesitan y ya estamos avanzando para obtener resultados a lo largo de este proceso, sin esperar al final del período”, apuntó.

Respecto a la realización de la Asamblea Anual del BID y el interés que despierta entre los participantes, manifestó que el encuentro genera "varias oportunidades", entre ellas incrementar el interés de capitales internacionales en Paraguay, algo que preció, viene en crecimiento.

Protagonista, el sector privado

“Nunca hubo en las asambleas tanto énfasis en el sector privado como el que se está dando en Paraguay. Estimamos que de este encuentro, y con la cantidad de CEO y directores de empresas participantes, surgirán nuevos negocios y contactos”, destacó.

Concluyó que este enfoque en el sector privado dentro de las asambleas será beneficioso para Paraguay, ya que en la medida en que surjan inversiones durante estas semanas, el BID Invest podrá acompañarlas con financiamiento.

Destacar rol de privados

Misma visión compartió, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos, señaló que de las más de 4.000 personas que estarán llegando al país, unas 1.600 corresponden al sector privado interesado en hacer negocios.

Para Fernández Valdovinos desde el Gobierno “se puso especial énfasis" en el rol del sector privado durante esta Asamblea Anual.

Alegó que los privados son el eje central del crecimiento económico y que el Gobierno buscará resaltar en sus distintas intervenciones la importancia para que el organismo multilateral dirija mayor apoyo a este segmento.

“El sector privado es el que genera crecimiento, crea empleo y permite mejorar la calidad de vida”, afirmó a la par de precisar que “este esquema refleja un cambio en el posicionamiento de Paraguay dentro de ese organismo multilateral”.