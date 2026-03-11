BID Invest aprobó millonario financiamiento para planta de celulosa y anuncia más apoyo al sector privado

El Banco Interamericano de Desarrollo en su brazo de financiamiento al sector privado BID Invest aprobó un financiamiento de hasta US$165 millones para Paracel S.A. destinado a desarrollar un polo industrial forestal sostenible. El proyecto privado prevé generar alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos.

De acuerdo con lo informado por la institución, el financiamiento será destinado a la construcción de infraestructura esencial, eslabón vital para crear las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo de la fábrica de celulosa de Paracel y nuevas industrias vinculadas al sector de la madera.

La operación se anunció en el contexto de las Reuniones Anuales del Grupo BID en Asunción, que reúne a inversores, representantes de distintos sectores de la sociedad civil de alrededor de 50 países

Según detallaron directivos de la institución, el financiamiento combina recursos propios de BID Invest con capital movilizado de terceros, reflejando el interés de inversionistas internacionales en el proyecto.

“Proyectos como Paracel muestran el potencial del sector privado para impulsar crecimiento, empleo y desarrollo regional en Paraguay,”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn. “El Grupo BID, a través de BID Invest contribuye para crear las condiciones y apoyar inversiones que fortalecen la base productiva del país y abren nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó.

A su vez, James Scriven, CEO de BID Invest expresó que este proyecto refleja el potencial de Paraguay para atraer inversiones industriales a gran escala y que el financiamiento de la institución contribuirá al desarrollo de infraestructura clave para este polo industrial forestal y ayudará a movilizar capital privado hacia una de las inversiones más importantes en la historia del país.

Por su parte Per Ologsson, Chaiman de Paracel acotó que la aprobación de este financiamiento representa un paso fundamental para el desarrollo de la fábrica de celulosa con polo industrial que están construyendo en el país. “El respaldo de BID Invest ahora nos da los recursos para avanzar con la fábrica de celulosa y a la vez consolidar la cadena de valor forestal en el país, con un impacto directo en la generación de empleo, la atracción de nuevas inversiones industriales y el desarrollo sostenible de la región norte de Paraguay” expresó.

Según detalló, el financiamiento aprobado permitirá avanzar por fases en la construcción necesaria para el desarrollo del polo industrial forestal.

El plan contempla la construcción de activos como un puerto y terminal fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso e infraestructura logística. Explicó además que estas inversiones permitirán mejorar la conectividad de la región, reducir costos logísticos y facilitar la instalación de nuevas actividades industriales vinculadas al sector forestal.

Desarrollo económico en el norte

Desde el BID Invest destacaron además que el proyecto impulsará el desarrollo económico del norte del país, ya que la planta está ubicada en el departamento de Concepción, una región con alto potencial productivo y abundantes recursos forestales. Asimismo, se prevé que el polo industrial aprovechará ventajas competitivas del país, como el acceso a energía renovable, una logística competitiva y el régimen de Zona Franca, fortaleciendo la competitividad del sector forestal paraguayo y ampliando su inserción en mercados regionales e internacionales.

Explicaron además que este financiamiento forma parte del modelo de negocio de BID Invest, que moviliza capital privado hacia proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo formal y fortalezcan la integración de Paraguay en cadenas de valor regionales y globales a través del sector privado.

Inversiones por US$ 2.700 millones en los próximos años

Las financiación anunciada para Paracel forma parte de un paquete de unos US$ 2.700 millones que tiene previsto el grupo invertir en Paraguay en los próximos años. La “ambición” de este brazo del BID es elevar el financiamiento a unos 1.000 millones de dólares anuales en nuestro país.

“Se pueden hacer (estas inversiones) porque las condiciones habilitantes, la macroeconomía, lo está permitiendo”, destacó el titular del BID Ilan Goldfajn.

El Grupo BID está compuesto por el BID, que apoya al sector público de la región, el BID Invest, que impulsa al sector privado, y el BID Lab, que promueve la innovación, según la página web de la entidad.

Goldfajn agregó que esta expansión se producirá en medio del “momento muy importante” que atraviesa nuestro país, que en 2025 reportó un crecimiento económico del 6 % y este año se prevé un repunte cercano al 5%.

“Necesitamos gente acá, que esté mirando, que entienda lo que se necesita”, agregó sobre la ampliación de las operaciones del grupo, que del 11 al 14 de este mes celebrará sus reuniones anuales en Paraguay, un encuentro que pondrá “los ojos” del mundo en la nación suramericana, afirmó.