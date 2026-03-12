Economía
12 de marzo de 2026 - 09:41

El MEF desembolsa hoy más de 21 mil millones de guaraníes para el pago a proveedores

Sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicada sobre la Avenida Mariscal López y República Dominicana.
Sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Ministerio de Economía procesará las solicitudes ingresadas esta semana para cumplir con los compromisos del Estado mediante diversas fuentes de financiamiento.

Por ABC Color

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), anunció que hoy procederá al desembolso de un total de 21.258 millones de guaraníes. Estos fondos están destinados a honrar los compromisos asumidos con las empresas proveedoras del Estado paraguayo.

Para este proceso se utilizarán las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) financiadas principalmente a través de tres vías: Fuente 10 (Recursos del Tesoro Público), Fuente 20 (Recursos del Crédito Público) y Fuente 30 (Recursos Institucionales).

La jornada de pagos contempla la totalidad de las STR ingresadas los días martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026. El desglose de los montos es el siguiente:

  • Fuente 10: 331 millones de guaraníes (Caja Chica y Gastos Reservados).
  • Fuente 20: 1.740 millones de guaraníes (Pago a Proveedores y Acreedores del Estado).
  • Fuente 30: 19.187 millones de guaraníes (Caja Chica y Pago a Proveedores).

Lea más: Deuda de medicamentos supera US$ 700 millones y farmacéuticas advierten

Los interesados pueden consultar el calendario detallado de pagos en la sección de “Servicios en línea” de la web oficial del Ministerio (www.mef.gov.py) o a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

Asimismo, los datos están disponibles en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).