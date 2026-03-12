El MEF desembolsa hoy más de 21 mil millones de guaraníes para el pago a proveedores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), anunció que hoy procederá al desembolso de un total de 21.258 millones de guaraníes. Estos fondos están destinados a honrar los compromisos asumidos con las empresas proveedoras del Estado paraguayo.

Para este proceso se utilizarán las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) financiadas principalmente a través de tres vías: Fuente 10 (Recursos del Tesoro Público), Fuente 20 (Recursos del Crédito Público) y Fuente 30 (Recursos Institucionales).

La jornada de pagos contempla la totalidad de las STR ingresadas los días martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026. El desglose de los montos es el siguiente:

Fuente 10: 331 millones de guaraníes (Caja Chica y Gastos Reservados).

Fuente 20: 1.740 millones de guaraníes (Pago a Proveedores y Acreedores del Estado).

Fuente 30: 19.187 millones de guaraníes (Caja Chica y Pago a Proveedores).

Los interesados pueden consultar el calendario detallado de pagos en la sección de “Servicios en línea” de la web oficial del Ministerio (www.mef.gov.py) o a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

Asimismo, los datos están disponibles en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).