MOPC adjudicó el hospital de Santaní: vea el costo que tendrá la obra

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la licitación para el diseño y construcción del futuro Hospital General de San Estanislao, en el departamento de San Pedro, una obra clave para fortalecer la atención sanitaria de unos 300.000 habitantes del departamento y zonas aledañas del norte del país.

La adjudicación, oficializada mediante Resolución N° 272/26, fue otorgada al Consorcio Concret Mix – CDS, integrado por Concret Mix S.A. y Corporación del Sur S.A., por un monto total de G. 288.417.750.575 (US$ 45,4 millones), IVA incluido.

“Con esto estamos adjudicando el contrato para el diseño y construcción a un consorcio de gran envergadura que va a hacer realidad este sueño”, manifestó la Ing. Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas.

A su vez, señaló que esta infraestructura representa un gran paso hacia una atención digna, de calidad y con calidez para todos los paraguayos.

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La obra será ejecutada en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conforme al esquema internacional de diseño y construcción de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), Libro Amarillo 2017.

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Hospital de referencia, según MOPC

El futuro hospital se proyecta como un centro sanitario de referencia regional con 189 camas censables: 157 para internación general y 32 para cuidados intensivos. Contará con servicios de urgencias, quirófanos, ginecología y obstetricia, terapia intensiva, atención ambulatoria, laboratorio y diagnóstico por imágenes.

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La infraestructura incluirá 4 salas de parto, 2 salas de cesárea, 4 quirófanos, un área de emergencias con 41 camas, un departamento de diálisis con 10 sillas y un hospital de día oncológico con 10 estaciones.

El complejo será construido en un terreno de cinco hectáreas en la ciudad de San Estanislao, con un plazo de 29 meses de ejecución — 5 meses para el diseño y 24 para la construcción— más 18 meses de mantenimiento.