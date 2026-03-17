Ejecución del gasto social ronda G. 5,7 billones al cierre de febrero, revela el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la Administración Central destinó aproximadamente G. 5,7 billones a gastos sociales durante los dos primeros meses del 2026, con énfasis en áreas consideradas prioritarias como educación, salud, promoción y acción social, seguridad social, entre otras.

El monto ejecutado en gasto social registró un incremento acumulado del 8% en comparación con el mismo periodo de 2025. Según el reporte, la variación se explica principalmente por un mayor desembolso en Promoción y Acción Social, rubro que mostró un aumento del 35%.

Explican que dicho incremento estuvo impulsado fundamentalmente por transferencias realizadas a gobiernos subnacionales, así como la ampliación de la cobertura del programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, tanto en la cantidad de beneficiarios como en el monto del beneficio individual.

De acuerdo con el desglose presentado, los recursos ejecutados al cierre de febrero se distribuyeron de la siguiente manera:

Educación : G. 1,9 billones

Salud : G. 1,3 billones

Promoción y Acción Social : G. 1,2 billones

Seguridad Social : G. 1,05 billones

Otros servicios sociales: G. 128.000 millones

Prioridad fiscal, “en línea con el promedio”

El informe también señala que la prioridad fiscal del gasto social en el primer bimestre alcanzó el 57%, un punto por encima del porcentaje reportado al cierre del 2025; un nivel que se mantiene en línea con el promedio registrado en los últimos cinco años.

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Todos estos datos se desprenden de un informe elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado, del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).