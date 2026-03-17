La ciudad colapsa con cada lluvia: Gobierno relega obras mientras adeuda millones a constructoras

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) advirtió que el déficit en infraestructura en el país supera los US$ 30.000 millones (60% del PIB) y cuestionó que el Estado mantenga una deuda cercana a los US$ 600 millones con las empresas constructoras, de los cuáles, solo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adeuda unos US$ 360 millones.

El pronunciamiento se da tras las últimas lluvias que afectaron a Asunción y su Área Metropolitana, dejando calles inundadas, tránsito colapsado y numerosos ciudadanos afectados.

“Cada tormenta vuelve a exponer una realidad que Paraguay ya no puede ignorar: ciudades paralizadas, ciudadanos atrapados y una infraestructura que no está a la altura”, expresó el gremio en un comunicado, difundido vía redes sociales.

Esto ocurre mientras el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que aplicarán una “economía de guerra” desde el Gobierno dentro del Estado, debido a una caída abrupta en las recaudaciones impositivas.

Recalcó que no aumentarán impuestos y que se priorizarán los sectores de salud, seguridad, educación y protección social, dejando de lado la infraestructura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No estamos como prioridad”, lamentó el presidente de Capaco, José Luis Heisecke, en conversación con ABC.

Lea más: Capaco: en toda la historia del MOPC nunca se llegó al nivel actual de deuda con constructoras

Hay debilidad estructural en los drenajes pluviales

Capaco sostuvo que la problemática no responde únicamente a fenómenos climáticos, sino a una debilidad estructural, especialmente en sistemas como el drenaje pluvial, que resultan insuficientes para una capital.

El gremio alertó que las consecuencias de esta situación son visibles no solo en el tránsito y la seguridad de las personas, sino también en la economía, que se ve afectada por la paralización de actividades.

Lea más: Deuda a constructoras: “Estamos prácticamente en un momento de quiebre” , advierte titular de Capaco

En ese contexto, insistió en la necesidad de priorizar la inversión en infraestructura, a la que calificó como “impostergable” para el desarrollo del país.

Sin infraestructura no hay desarrollo posible

Asimismo, reclamó al Estado el cumplimiento de sus compromisos financieros con el sector, señalando que la falta de pagos y previsibilidad impacta directamente en la ejecución de obras.

“Paraguay no puede aspirar al desarrollo mientras su infraestructura siga siendo insuficiente”, enfatizó la Capaco.