Video: Se desploma una gran estructura de la planta de INC en Villeta

Ayer se desplomó la cinta transportadora U15 en la planta de la Industria Nacional del Cemento (INC) en Villeta, hecho que fue duramente criticado por los funcionarios de la estatal, quienes atribuyeron el hecho a una presunta falta de mantenimiento, versión que fue rechazada por la administración.

El incidente se registró al cierre de la jornada de ayer, en medio de intensas lluvias y ventarrones. La estructura caída forma parte del sistema que alimenta de clinker a los molinos de cemento de la empresa estatal.

Desde la planta, trabajadores señalaron que el colapso evidenciaría deficiencias en el mantenimiento. Sin embargo, el presidente de la INC, Gerardo Guerrero, aseguró que las inspecciones técnicas descartan esa hipótesis.

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“Las bases de la estructura están intactas. Lo que ocurrió es que el viento y la lluvia hicieron que ceda”, afirmó, tras una verificación en el sitio, acompañado por ingenieros.

Titular de INC afirma que la producción no se verá afectada

Pese al impacto del derrumbe, Guerrero sostiene que la producción no se verá afectada, porque la planta cuenta con un sistema alternativo de alimentación.

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Detalló que, ante la caída de la cinta U15 utilizarán las tolvas de alimentación de clinker, que permiten mantener el flujo hacia los molinos sin depender de la estructura colapsada. “Es uno de los medios. Vamos a utilizar la otra línea y continuar con la producción normal”, indicó.

No obstante, admitió que la reposición total de la estructura llevará más tiempo y que requerirá un proceso de contratación para su reconstrucción. En este sentido, señaló que, si bien la migración completa a la otra línea podría consolidarse en aproximadamente una semana, la reconstrucción de la cinta U15 requerirá un proceso más largo, que incluirá un llamado para ejecutar las obras.

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Pasado el medio día se reanudaría el despacho de cemento

El titular de la INC aseguró que la reposición del sistema eléctrico se realizó en las primeras horas de la mañana y que la producción se reanudaría en el transcurso del día. “A las 9:00 ya repusimos la parte eléctrica y estimamos que hacia las 10:30 estaremos arrancando nuevamente la producción”, indicó.

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En esa línea, garantizó que el despacho de cemento no se verá interrumpida. “Al mediodía ya estaríamos entregando de forma normal acá en Villeta”, afirmó.

Respecto a la continuidad operativa, insistió en que el sistema afectado no es el único dentro del proceso industrial. “Es uno de los medios de alimentación del molino. Ahora vamos a optar por el otro medio y seguir la producción sin inconvenientes”, sostuvo.

El derrumbe ocurrió en medio de cuestionamientos recurrentes sobre el estado operativo de la INC, mientras que desde la administración insisten en que los planes de mantenimiento están al día y que el incidente fue exclusivamente consecuencia de factores climáticos.